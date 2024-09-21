В рамках 22-го тура Второй лиги Б «Сокол Казань» примет на своем поле «Волну». Оба клуба показывают высокую результативность, что обещает зрелищный матч. «Сокол Казань» занимает третье место в таблице с 39 очками, в то время как «Волна» идет на седьмом месте с 31 очком. Обе команды в хорошей форме, но у каждой есть свои слабые стороны в обороне.

Анализ команды «Сокол Казань»

Под руководством Сергея Рыжикова «Сокол Казань» стабильно забивает в последних матчах. В 9 последних играх команда обязательно поражает ворота соперников. Однако оборона «Сокола» не всегда надежна, и они пропускают в среднем 1.20 гола за матч. Несмотря на недавнее поражение от «Лады» (1:2), «Сокол» продолжает оставаться одной из сильнейших команд в лиге.

Последние 5 матчей:

Лада 2:1 Сокол Казань

Сокол Казань 3:0 Оренбург-2

Акрон-2 1:1 Сокол Казань

Сокол Казань 1:0 Урал-2

Динамо Киров 3:2 Сокол Казань (Кубок России)

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.60 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч.

Забивает в 9 последних матчах.

Анализ команды «Волна»

Команда под руководством Олега Макеева выглядит не менее впечатляюще в атаке, забивая в 13 последних матчах подряд. Однако, как и у «Сокола», оборона «Волны» оставляет желать лучшего – они пропустили в 8 из последних 10 матчей. Несмотря на это, «Волна» идет на хорошей серии и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Последние 5 матчей:

Уралец-ТС 0:2 Волна

Волна 1:2 Лада

Оренбург-2 1:2 Волна

Волна 3:2 Акрон-2

Урал-2 1:1 Волна

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.80 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч.

Забивает в 13 последних матчах.

Личные встречи

В последних личных встречах «Сокол Казань» имеет преимущество. В кубковом матче 1 августа 2024 года команды сыграли вничью 1:1, но «Сокол» одержал победу по пенальти. В последнем матче лиги в июне 2024 года «Сокол» также победил со счетом 2:1.

Прогноз на матч

Учитывая атакующую мощь обеих команд и их слабые стороны в обороне, можно ожидать результативный матч. Ожидается, что обе команды будут активно искать шансы для взятия ворот. Однако более стабильная форма и домашнее преимущество дают «Соколу Казань» небольшое преимущество.

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.