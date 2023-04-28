«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге

Стали известны новые подробности договорного матча во Второй лиге между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2».

Договорной матч организовали игроки «Ессентуков».

Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.

Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.

Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

«В октябре 2022 года 20-летний футболист ФК «Ессентуки» Джоси Дзауров позвонил своему старому товарищу, игроку «СКА-Хаюаровска» Руслану Пидлисняку и предложил подзаработать денег. Нужно было всего ничего: организовать нужное количество голов в игре с «Салютом». Но чтобы получилось наверняка, Пидлисняку нужно было завербовать кого-то из своих одноклубников. Руслан согласился.

После этого Руслан принялся на поиск сподвижников и даже нашел нескольких человек, но начались трудности: он сам не попал в заявку на матч с «Салютом» и остался в Хабаровске. Однако сумма была предложена хорошая и поэтому он сказал, что все равно все будет на мази и он все организует.

В итоге за день до матча, Руслан организовал в отеле Белгорода тайную встречу. С одной стороны были начальник команды ФК «Ессентуки» Гванзав Магомедов и вратарь этого же клуба Зийадхан Маммадов (ну и Дзауров), а с другой – несколько игроков СКА.

Магомедов предложил футболистам несколько вариантов с проигрышем, или устроить тотал больше 2.5, и дал время на размышление. Но сразу предупредил, что в случае согласия не дать результат тупо нельзя (иначе им ***). В итоге согласился лишь Денис Деркунский.

План удался, но не до конца – в хабаровской команде сдачу матча игроком заметили вообще все. После игры партнеры по команде вырвали у Дениса телефон и нашли там переписку с заказчиками. И тогда все стало совсем ясно.

Больше за СКА Денис не играл», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».