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    • «Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге

    «Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге

    Стали известны новые подробности договорного матча во Второй лиге между «Салютом» и «СКА-Хабаровском-2».

    • Договорной матч организовали игроки «Ессентуков».
    • Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
    • Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
    • Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

    «В октябре 2022 года 20-летний футболист ФК «Ессентуки» Джоси Дзауров позвонил своему старому товарищу, игроку «СКА-Хаюаровска» Руслану Пидлисняку и предложил подзаработать денег. Нужно было всего ничего: организовать нужное количество голов в игре с «Салютом». Но чтобы получилось наверняка, Пидлисняку нужно было завербовать кого-то из своих одноклубников. Руслан согласился.

    После этого Руслан принялся на поиск сподвижников и даже нашел нескольких человек, но начались трудности: он сам не попал в заявку на матч с «Салютом» и остался в Хабаровске. Однако сумма была предложена хорошая и поэтому он сказал, что все равно все будет на мази и он все организует.

    В итоге за день до матча, Руслан организовал в отеле Белгорода тайную встречу. С одной стороны были начальник команды ФК «Ессентуки» Гванзав Магомедов и вратарь этого же клуба Зийадхан Маммадов (ну и Дзауров), а с другой – несколько игроков СКА.

    Магомедов предложил футболистам несколько вариантов с проигрышем, или устроить тотал больше 2.5, и дал время на размышление. Но сразу предупредил, что в случае согласия не дать результат тупо нельзя (иначе им ***). В итоге согласился лишь Денис Деркунский.

    План удался, но не до конца – в хабаровской команде сдачу матча игроком заметили вообще все. После игры партнеры по команде вырвали у Дениса телефон и нашли там переписку с заказчиками. И тогда все стало совсем ясно.

    Больше за СКА Денис не играл», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2433

      моэм 1 час назад

      А телефон был его или подбросили?....потому что любой , даже идиот , подобный компромат сразу стирает....и главного организатора на месте не было ....очень похоже на подставу ....тут огромное поле для деятельности правоохранительных органов....но они молчат и как бы с стороне , может потому что тоже "замазаны " ?

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      Рейтинг: +1129

      кaстрюлька 1 час назад

      Детство какое-то. У главхряков в команде урки-мокрушники играют и ничего

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