Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

Главный скандал нашего футбола последних лет – договорной матч во Второй лиге. И это официальная информация. КДК РФС уже провел расследование, назвал имена нарушителей и наказал виновных.

Что это был за матч?

В октябре-2022 «Салют» обыграл «СКА-Хабаровск-2» на своем поле со счетом 3:1. Вот хайлайты этой встречи:

Спустя полгода глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал: «КДК рассмотрит вопрос по материалам департамента защиты игры РФС о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ‑2 между командами «Салют» и «СКА‑Хабаровск‑2».

26 апреля КДК РФС выступил с заявлением по итогам проверки. Вот ключевые пункты:

• Григорьянц: «Был установлен факт сговора между игроками СКА и начальником «Ессентуков», где этот сговор проходил, в какой гостинице и так далее. Также установили, что во время матча были получены от определенных структур (букмекерских контор) денежные средства».

• Счет матча аннулирован, «СКА-Хабаровск-2» получил техническое поражение 0:3.

• «За организацию договорного матча запрещено осуществлять любую футбольную деятельность следующим лицам: игроки СКА – (Денис) Деркунский, (Руслан) Пидлисняк, игроки «Ессентуков» – (Джоси) Дзауров, (Зийадхан) Маммадов, начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов».

• Вы правильно могли заметить, что в число виновных попали футболисты и начальник «Ессентуков». Baza пишет, что футболисты команды были в Белгороде во время матча и передавали сигналы+контактировали с игроками «СКА-Хабаровск-2» в перерыве их матча.

• «Салют» не будет наказан, потому что клуб не знал о договорном статусе встречи.

«СКА-Хабаровск» отреагировал на событие: «ФК «СКА-Хабаровск» еще до начала расследования Департамента защиты игры провел внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты еще в конце прошлого года. ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!»

Что говорит дисквалифицированный игрок: он не согласен с решением

Sports.ru связался с Русланом Пидлисняком, чтобы обсудить эту историю. Пидлисняк отрицает тезис, что все общения «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуков» проходило через него. Кроме того, Пидлисняк сказал, что не ездил на матч в Белгород. Этот момент он объяснил так:

«Поменялись тренеры. После того, как мы сыграли с «Сатурном» и «Балашихой» на Сахалине, пришли двое новых. Они перестали ставить в состав, а перед вылетом на выезд в Белгород и Калугу, главный подошел: «Ничего страшного. Ты хорошо работаешь на тренировках, но на эти игры я принял такое решение».

Пидлисняк говорил, что не согласен с решением КДК и не принимает его аргументов. На комментарий журналиста «Я понял твою позицию, но тебе не кажется, что она слишком шаткая? РФС признал матч договорняком, на тебя указали игроки СКА» он отвечал:

«А какая позиция у РФС? Просто мутная и нелогичная. У них нет ничего, кроме фразы «Нам так сказали». Им кто-то что-то про меня сказал – и на основании этого они приняли решение. Но разве без суда так можно делать? Они на всю жизнь отстранили меня от футбольной деятельности. Наверное, увидели, что сейчас нигде не играю, что за меня никто не попросил, и решили дать пожизненное. За 5 минут какой-то Заморин прочитал решение.

Хотя еще раз повторяю: нет ни одного факта, чтобы отстранять меня от футбола. На КДК сказали, что Джоси Дзауров и я играли в «Краснодаре». Спросили: «Подтверждаешь?» – «Да, подтверждаю. Мы были вместе в академии: он – 2002 года, я – 2001-го». И что из этого? Показывали ли нашу переписку? Нет. Кроме слов – ничего. Ничего близко к фактам».

Пидлисняк сказал, что дело не выдумано, но ставит под сомнения ситуацию о себе. Sports.ru в свою очередь поговорил с источником, который знаком с документами по делу. Вот ключевые тезисы:

1. Игроки «Ессентуков» Джоси Дзауров, Гванзав Магомедов и Зайадхан Маммадов разместились в Белгороде в той же гостинице и в то же время, что и футболисты «СКА-Хабаровск-2».

2. Дзауров и Магомедов были на трибунах во время матча «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2» и подавали условные сигналы.

3. Все опрошенные футболисты «СКА-Хабаровск-2» говорят об участии Пидлисняка.

Кстати, а «Ессентуки» закрылись этой весной

Да, в этом сезоне Второй лиги они сыграли 23 матча: победа, две ничьих и 20 поражений. За это время команда забил семь голов и пропустил 79 мячей. 8-го апреля команда проиграла «Форте» 0:15, а 12-го апреля РФС отозвал у «Ессентуков» лицензию.

Текст: Илья Егоров

Фото: паблик «Салюта» вк, официальный сайт «Краснодара»