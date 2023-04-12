«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15

«Спартак-Нальчик» сообщил об отмене матча против «Ессентуков» во Второй лиге.
«Матч отменен в связи с отзывом лицензии и прекращением участия в первенстве футбольного клуба «Ессентуки», – сообщила пресс-служба «Спартак-Нальчика».
- Ранее «Ессентуки» проиграли со счетом 0:15 в матче с «Форте».
- Сообщалось, что команда прекратит существование.
- У «Ессентуков», которые существуют с 2016 года, в заявке был 1 запасной игрок.
- Команда идет в таблице последней: одна победа в 23 турах, разница мячей 7:79.
Источник: телеграм-канал «Спартака-Нальчика»