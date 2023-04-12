«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15

«Спартак-Нальчик» сообщил об отмене матча против «Ессентуков» во Второй лиге.

«Матч отменен в связи с отзывом лицензии и прекращением участия в первенстве футбольного клуба «Ессентуки», – сообщила пресс-служба «Спартак-Нальчика».