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    «Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15

    «Спартак-Нальчик» сообщил об отмене матча против «Ессентуков» во Второй лиге.

    «Матч отменен в связи с отзывом лицензии и прекращением участия в первенстве футбольного клуба «Ессентуки», – сообщила пресс-служба «Спартак-Нальчика».

    • Ранее «Ессентуки» проиграли со счетом 0:15 в матче с «Форте».
    • Сообщалось, что команда прекратит существование.
    • У «Ессентуков», которые существуют с 2016 года, в заявке был 1 запасной игрок.
    • Команда идет в таблице последней: одна победа в 23 турах, разница мячей 7:79.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака-Нальчика»

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