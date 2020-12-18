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    ФНЛ-2. «Чайка» забила девять голов «Ессентукам», воспитанник «Спартака» Володкин сделал дубль

    «Чайка» в пятом туре первенства ФНЛ-2 разгромила в гостях «Ессентуки». Хозяева смогли забить только один раз.

    «Чайка» в этом сезоне должна была выступать в ФНЛ, но была понижена в классе по делу о договорных матчах.

    Первенство ФНЛ-2. Группа 1. 5-й тур

    Ессентуки – Чайка (Песчанокопское) – 1:9 (1:4)

    Голы: 0:1 – Володкин, 12; 0:2 – Орлов, 29; 0:3 – Олейников, 35; 1:3 – Карапетян, 38; 1:4 – Олейников, 41; 1:5 – Олейников, 54; 1:6 – Грибанов, 57; 1:7 – Олейников, 60; 1:8 – Коломийцев, 80; 1:9 – Володкин, 86.

    Календарь группы 1

    Турнирная таблица группы 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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