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ФНЛ-2. «Чайка» забила девять голов «Ессентукам», воспитанник «Спартака» Володкин сделал дубль

20 августа 2021, 19:51
2

«Чайка» в пятом туре первенства ФНЛ-2 разгромила в гостях «Ессентуки». Хозяева смогли забить только один раз.

«Чайка» в этом сезоне должна была выступать в ФНЛ, но была понижена в классе по делу о договорных матчах.

Первенство ФНЛ-2. Группа 1. 5-й тур

Ессентуки – Чайка (Песчанокопское) – 1:9 (1:4)

Голы: 0:1 – Володкин, 12; 0:2 – Орлов, 29; 0:3 – Олейников, 35; 1:3 – Карапетян, 38; 1:4 – Олейников, 41; 1:5 – Олейников, 54; 1:6 – Грибанов, 57; 1:7 – Олейников, 60; 1:8 – Коломийцев, 80; 1:9 – Володкин, 86.

Календарь группы 1

Турнирная таблица группы 1

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Россия. Премьер-лига Ессентуки Чайка Спартак Володкин Петр
Комментарии (2)
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Чехов на Садовой
1629480651
Ребята доказывают делом. Сила в правде!
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фанат джигурды
1629486185
Чайка выпила упаковку минералки (1,5Х6=9л)
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