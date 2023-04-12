В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15

В пресс-службе «Ессентуков» заявили, что команда распущена.
«Команда распущена, тренировочный процесс не осуществляется. Собраний насчет того, что клуб закрывается, не было. Информации насчет итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет», – говорится в сообщении клуба.
- Ранее «Ессентуки» проиграли со счетом 0:15 в матче с «Форте».
- Сообщалось, что команда прекратит существование.
- У «Ессентуков», которые существуют с 2016 года, в заявке был 1 запасной игрок.
- Команда идет в таблице последней: одна победа в 23 турах, разница мячей 7:79.
Источник: «Р-Спорт»