В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15

В пресс-службе «Ессентуков» заявили, что команда распущена.

«Команда распущена, тренировочный процесс не осуществляется. Собраний насчет того, что клуб закрывается, не было. Информации насчет итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет», – говорится в сообщении клуба.