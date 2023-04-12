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  • В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15

В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15

12 апреля 2023, 17:52

В пресс-службе «Ессентуков» заявили, что команда распущена.

«Команда распущена, тренировочный процесс не осуществляется. Собраний насчет того, что клуб закрывается, не было. Информации насчет итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет», – говорится в сообщении клуба.

  • Ранее «Ессентуки» проиграли со счетом 0:15 в матче с «Форте».
  • Сообщалось, что команда прекратит существование.
  • У «Ессентуков», которые существуют с 2016 года, в заявке был 1 запасной игрок.
  • Команда идет в таблице последней: одна победа в 23 турах, разница мячей 7:79.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Ессентуки
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