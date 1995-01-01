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    Ессентуки - результаты

    Город Ессентуки
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт фкессентуки.рф/
    Стадион Ессентуки-Арена
    Тренер Василий Дорофеев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Черноморец 2:1 Ессентуки
    17 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Ессентуки 0:7 Легион
    16 тур
    		4 ноября, пятница 15:00 Дружба 4:0 Ессентуки
    15 тур
    		28 октября, пятница 16:30 Ессентуки 0:3 Алания-2
    14 тур
    		21 октября, пятница 15:00 Кубань Холдинг 5:0 Ессентуки
    13 тур
    		14 октября, пятница 13:00 Ессентуки 0:5 Ротор
    12 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Спартак-Нальчик 1:0 Ессентуки
    11 тур
    		30 сентября, пятница 13:00 Ессентуки 0:1 Форте
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 2:0 Ессентуки
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:30 Чайка 2:0 Ессентуки
    8 тур
    		9 сентября, пятница 16:00 Ессентуки 2:2 СКА
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Динамо 0:0 Ессентуки
    6 тур
    		26 августа, пятница 17:00 Ессентуки 1:2 Черноморец
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 16:30 Легион 3:1 Ессентуки
    4 тур
    		13 августа, суббота 16:00 Ессентуки 0:2 Дружба
    3 тур
    		8 августа, понедельник 17:00 Алания-2 0:1 Ессентуки
    2 тур
    		29 июля, пятница 17:30 Ессентуки 0:1 Кубань Холдинг
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Ессентуки
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