Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Черноморец
|2:1
|Ессентуки
|17 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Ессентуки
|0:7
|Легион
|16 тур
|4 ноября, пятница
|15:00
|Дружба
|4:0
|Ессентуки
|15 тур
|28 октября, пятница
|16:30
|Ессентуки
|0:3
|Алания-2
|14 тур
|21 октября, пятница
|15:00
|Кубань Холдинг
|5:0
|Ессентуки
|13 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|Ессентуки
|0:5
|Ротор
|12 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Спартак-Нальчик
|1:0
|Ессентуки
|11 тур
|30 сентября, пятница
|13:00
|Ессентуки
|0:1
|Форте
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Машук-КМВ
|2:0
|Ессентуки
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:30
|Чайка
|2:0
|Ессентуки
|8 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Ессентуки
|2:2
|СКА
|7 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Динамо
|0:0
|Ессентуки
|6 тур
|26 августа, пятница
|17:00
|Ессентуки
|1:2
|Черноморец
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|16:30
|Легион
|3:1
|Ессентуки
|4 тур
|13 августа, суббота
|16:00
|Ессентуки
|0:2
|Дружба
|3 тур
|8 августа, понедельник
|17:00
|Алания-2
|0:1
|Ессентуки
|2 тур
|29 июля, пятница
|17:30
|Ессентуки
|0:1
|Кубань Холдинг
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|Ессентуки