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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Ессентуки
Черноморец - Ессентуки: обзор матча 13 ноября 2022
Черноморец
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ессентуки
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Статистика матча Черноморец - Ессентуки
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0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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