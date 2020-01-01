Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
8
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
6
1
56
18
38
63
26
16
7
3
40
10
30
55
26
15
7
4
49
19
30
52
26
13
7
6
38
24
14
46
26
12
9
5
51
22
29
45
26
12
6
8
43
29
14
42
26
10
7
9
39
30
9
37
26
10
5
11
28
31
-3
35
26
9
7
10
26
31
-5
34
26
7
10
9
27
38
-11
31
26
5
6
15
29
43
-14
21
26
5
6
15
27
47
-20
21
26
2
7
17
21
53
-32
13
26
1
2
23
7
86
-79
5
Группа A
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
4
5
12
5
3
1
1
7
4
3
10
5
3
0
2
9
4
5
9
5
2
1
2
8
5
3
7
5
0
3
2
2
4
-2
3
5
0
1
4
2
16
-14
1
Группа B
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
3
16
18
6
4
0
2
17
8
9
12
6
4
0
2
11
9
2
12
6
2
1
3
6
10
-4
7
6
2
0
4
8
16
-8
6
6
1
1
4
6
13
-7
4
6
1
0
5
4
12
-8
3
Команда
8
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
29
10
19
30
13
8
3
2
20
7
13
27
13
8
2
3
23
10
13
26
13
8
1
4
19
9
10
25
13
7
3
3
22
12
10
24
13
6
6
1
31
7
24
24
13
7
2
4
22
15
7
23
13
5
2
6
14
14
0
17
13
2
6
5
11
14
-3
12
13
2
5
6
9
25
-16
11
13
2
5
6
12
18
-6
11
13
2
4
7
13
22
-9
10
13
0
3
10
11
35
-24
3
13
0
1
12
4
43
-39
1
Группа 1
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
0
1
7
2
5
6
2
1
1
0
5
0
5
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
Группа 2
5
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
0
3
2
10
-8
0
Команда
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
27
8
19
33
13
8
4
1
20
3
17
28
13
7
5
1
26
9
17
26
13
8
1
4
28
16
12
25
13
6
4
3
16
12
4
22
13
6
3
4
20
15
5
21
13
5
5
3
18
13
5
20
13
5
4
4
21
14
7
19
13
5
3
5
14
17
-3
18
13
3
2
8
16
21
-5
11
13
3
1
9
15
29
-14
10
13
2
4
7
10
18
-8
10
13
1
6
6
7
22
-15
9
13
1
1
11
3
43
-40
4
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
0
3
0
11
-11
0
Группа 2
2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
0
1
6
6
0
6
3
1
0
2
6
6
0
3
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
3
0
0
3
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире