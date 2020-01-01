Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ессентуки - турнирная таблица

Ессентуки
Стадион:
Ессентуки-Арена
Сайт:
http://фкессентуки.рф/
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Черноморец
2
Чайка
3
Ротор
4
Биолог-Новокубанск
5
Форте
6
Кубань Холдинг
7
Спартак-Нальчик
8
Дружба
9
СКА-Ростов
10
Динамо Ставрополь
11
Легион
12
Машук-КМВ
13
Алания-2
14
Ессентуки
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
6
1
56
18
38
63
26
16
7
3
40
10
30
55
26
15
7
4
49
19
30
52
26
13
7
6
38
24
14
46
26
12
9
5
51
22
29
45
26
12
6
8
43
29
14
42
26
10
7
9
39
30
9
37
26
10
5
11
28
31
-3
35
26
9
7
10
26
31
-5
34
26
7
10
9
27
38
-11
31
26
5
6
15
29
43
-14
21
26
5
6
15
27
47
-20
21
26
2
7
17
21
53
-32
13
26
1
2
23
7
86
-79
5
Группа A
1
Ротор
2
Чайка
3
Черноморец
4
Кубань Холдинг
5
Форте
6
Биолог-Новокубанск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
4
5
12
5
3
1
1
7
4
3
10
5
3
0
2
9
4
5
9
5
2
1
2
8
5
3
7
5
0
3
2
2
4
-2
3
5
0
1
4
2
16
-14
1
Группа B
1
Легион
2
Спартак-Нальчик
3
СКА-Ростов
4
Машук-КМВ
5
Алания-2
6
Дружба
7
Динамо Ставрополь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
3
16
18
6
4
0
2
17
8
9
12
6
4
0
2
11
9
2
12
6
2
1
3
6
10
-4
7
6
2
0
4
8
16
-8
6
6
1
1
4
6
13
-7
4
6
1
0
5
4
12
-8
3
Команда
1
Черноморец
2
Чайка
3
Ротор
4
СКА-Ростов
5
Биолог-Новокубанск
6
Форте
7
Кубань Холдинг
8
Дружба
9
Спартак-Нальчик
10
Динамо Ставрополь
11
Машук-КМВ
12
Легион
13
Алания-2
14
Ессентуки
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
29
10
19
30
13
8
3
2
20
7
13
27
13
8
2
3
23
10
13
26
13
8
1
4
19
9
10
25
13
7
3
3
22
12
10
24
13
6
6
1
31
7
24
24
13
7
2
4
22
15
7
23
13
5
2
6
14
14
0
17
13
2
6
5
11
14
-3
12
13
2
5
6
9
25
-16
11
13
2
5
6
12
18
-6
11
13
2
4
7
13
22
-9
10
13
0
3
10
11
35
-24
3
13
0
1
12
4
43
-39
1
Группа 1
1
Ротор
2
Черноморец
3
Кубань Холдинг
4
Чайка
5
Биолог-Новокубанск
6
Форте
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
0
1
7
2
5
6
2
1
1
0
5
0
5
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
Группа 2
1
Легион
2
СКА-Ростов
3
Спартак-Нальчик
4
Машук-КМВ
5
Дружба
6
Динамо Ставрополь
7
Алания-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
0
3
2
10
-8
0
Команда
1
Черноморец
2
Чайка
3
Ротор
4
Спартак-Нальчик
5
Биолог-Новокубанск
6
Форте
7
Динамо Ставрополь
8
Кубань Холдинг
9
Дружба
10
Легион
11
Машук-КМВ
12
Алания-2
13
СКА-Ростов
14
Ессентуки
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
27
8
19
33
13
8
4
1
20
3
17
28
13
7
5
1
26
9
17
26
13
8
1
4
28
16
12
25
13
6
4
3
16
12
4
22
13
6
3
4
20
15
5
21
13
5
5
3
18
13
5
20
13
5
4
4
21
14
7
19
13
5
3
5
14
17
-3
18
13
3
2
8
16
21
-5
11
13
3
1
9
15
29
-14
10
13
2
4
7
10
18
-8
10
13
1
6
6
7
22
-15
9
13
1
1
11
3
43
-40
4
Группа 1
1
Чайка
2
Ротор
3
Черноморец
4
Кубань Холдинг
5
Форте
6
Биолог-Новокубанск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
0
3
0
11
-11
0
Группа 2
1
Легион
2
Алания-2
3
Спартак-Нальчик
4
СКА-Ростов
5
Дружба
6
Динамо Ставрополь
7
Машук-КМВ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
0
1
6
6
0
6
3
1
0
2
6
6
0
3
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
3
0
0
3
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоПуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
2
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
11
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
6
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
8
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
16
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+