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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ессентуки - Кубань Холдинг
Ессентуки - Кубань Холдинг: обзор матча 29 июля 2022
Ессентуки
29.07.2022, пятница, 17:30
Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Кубань Холдинг
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ессентуки - Кубань Холдинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Информация о матче
Стадион:
Ессентуки-Арена
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Ессентуки
Кубань Холдинг
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