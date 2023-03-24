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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ессентуки - Чайка
Ессентуки - Чайка: обзор матча 24 марта 2023
Ессентуки
24.03.2023, пятница, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, 21 тур
1 : 7
Завершен
Чайка
19'
А. Орлов
41'
К. Климов
57'
М. Тихонов
66'
С. Кожедуб
86'
П. Долгов
90'
М. Тихонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ессентуки - Чайка
90'
ГОЛ! 0:6!
М. Тихонов
86'
ГОЛ! 0:5!
П. Долгов
73'
Замена
И. Детенышев
️️️️
М. Ужгин
66'
ГОЛ! 0:4!
С. Кожедуб
60'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
Д. Квеквескири
60'
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Орлов
57'
ГОЛ! 0:3!
М. Тихонов
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Климов
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Орлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ессентуки
1
Никита Дробышевский
ВР
5
Максим Гецольд
ЛЗ
77
Мавлади Шамилев
ПЗ
11
Артем Микаелян
ЛВ
23
Егор Чесноков
ОП
19
Азрет-Али Озроков
ЦП
47
Магомед Тагаев
ЦП
7
Илья Федоров
АП
29
Кантемир Мамхегов
ПВ
6
Исраил Абдулаев
ПВ
17
Ягибег Тагибеков
ЦФ
Чайка
30
Евгений Замерец
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
88
Дмитрий Садов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Ессентуки
9
Александр Муравьев
ЦП
Чайка
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
26
Денис Грибанов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Дробышевский
5
Гецольд
77
Шамилев
23
Чесноков
19
Озроков
47
Тагаев
11
Микаелян
7
Федоров
6
Абдулаев
17
Тагибеков
29
Мамхегов
4-1-3-2
30
Замерец
88
Садов
61
Ужгин
40
Шахтиев
51
Синяк
77
Орлов
44
Тихонов
11
Квеквескири
11
Кожедуб
90
Климов
91
Долгов
77
Орлов
14
Чибисов
14
Чибисов
77
Орлов
61
Ужгин
3
Детенышев
3
Детенышев
61
Ужгин
11
Квеквескири
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Квеквескири
Остались в запасе
Ессентуки
Чайка
9
Александр Муравьев
ЦП
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
26
Денис Грибанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Муравьев
ЦП
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
26
Денис Грибанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Статистика матча Ессентуки - Чайка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Вячеслав Охрименко (Майкоп)
Ахия Соттаев (Нальчик)
Резервный судья:
Алексей Бульмарский (Кисловодск)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Владимир Маньков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ессентуки-Арена
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