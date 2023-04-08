Президент ФНЛ прокомментировал поражение «Ессентуков» со счетом 0:15

Наиль Измайлов, президент ФНЛ, выступил по поводу матча 23-го тура группы 1 Второй лиги, в котором «Форте» победил «Ессентуки» (15:0).

— У «Ессентуков» большие проблемы с функционированием футбольной команды: начиная от количества вопросов по организации матчей, о чем свидетельствуют регулярные штрафы КДК РФС, и заканчивая проблемами в спортивной части. Например, ранее от футбольной деятельности были отстранены функционеры этого клуба.

Сегодня на игру в Таганроге команда приехала в количестве 12 человек, проиграла хозяевам поля со счетом 0:15. Это к вопросу о том, что реформы во Второй лиге назрели давно. Кому нужны такие игры?

И посмотрите, насколько интересная борьба идет в группе 1, где и «Ротор», и «Черноморец», и «Чайка» претендуют на выход в Первую лигу. Если бы мы получили 10 команд, которые боролись бы регулярно друг с другом, уверен, это было бы интереснее обсуждать.

— Но счет 15:0 выглядит слишком необычно. Как и предыдущие результаты команды.

— За последние три года порядка 20% матчей во Второй лиге заканчивались с разницей более чем три забитых мяча, что аналогично невыходу команды на игру или техническому поражению.