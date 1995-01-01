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    Дзагоев: «Был бы не против завершить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру.

    «Закончить карьеру в ЦСКА? Был бы не против, но в планах закончить в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе.

    Надеюсь, «Алания» в скором времени вернется в Премьер-лигу. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублем, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится», – сказал 29-летний футболист в новом выпуске YouTube-блога «КраСава».

    • Дзагоев – уроженец Северной Осетии.
    • За ЦСКА хавбек выступает с 2008 года.
    • Сейчас он восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, полученной 19 февраля.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +182

      Nikita Suarez 13 минут назад

      В «Алании» медслужба слабая,не потянут)

      0
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      Рейтинг: +1275

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Красава ! В ЦСКА ты уже закончил , осталось дело за Аланией.

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