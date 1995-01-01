Дзагоев: «Был бы не против завершить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру.

«Закончить карьеру в ЦСКА? Был бы не против, но в планах закончить в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе.

Надеюсь, «Алания» в скором времени вернется в Премьер-лигу. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублем, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится», – сказал 29-летний футболист в новом выпуске YouTube-блога «КраСава».