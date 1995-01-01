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    Рэпер Баста официально стал владельцем «СКА»

    У СКА из Ростова-на-Дону» официально появился владелец – рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

    Прежние партнеры, которые оказывали клубу поддержку, остались с командой. Обрела она и новых единомышленников.

    «Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба», – заявил клуб в официальном обращении.

    • В структуру СКА вошел Сергей Городничук, работавший в «Химках» и РФС.
    • Спортивным директором был назначен Виктор Панченко.
    • Руководителем медиа – Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском «Енисее».

    Источник: Официальный твиттер СКА

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +334

      Давид59 7 минут назад

      Уф! Я уже испугался, что он в хоккее бизнесом занялся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +753

      ruded 34 минуты назад

      звучно для баттлов: " это сказал Баста, ска.."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      polozovs 37 минут назад

      Дело хорошее. Помог родному городу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1384

      den161 48 минут назад

      Удачи! Ждем дерби в РПЛ ))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Spartak Piter > den161 16 минут назад

      У меня диссонанс от коммента и аватарки)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Spartak Piter 1 час назад

      Сразу вспомнилась песня Застрахуй братуху, тут тоже дело какое то не совсем чистое))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4744

      ilichkadr 1 час назад

      А что скажет товарищ Шойгу или он в теме?

      0
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      Рейтинг: +9936

      vladimir-7 > ilichkadr 6 минут назад

      Шойгу сказать не может, он только читать умеет, а ему еще не написали.

      0
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      Рейтинг: +509

      Чуни Муни 1 час назад

      Вот те новость нее Баста! Может СКА попрёт удача?

      0
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      Рейтинг: +2806

      vgarakh 1 час назад

      Басте нужно присвоить воинское звание, ну хотя бы на первое время полковник. Но шанс к росту есть.

      0
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      Рейтинг: +4744

      ilichkadr > vgarakh 1 час назад

      Ну, батенька хватил! Вася в армии не служил, а ты ему сразу полковника!

      0
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      Рейтинг: +983

      Мы ЦСКА > vgarakh 17 минут назад

      ага, полковник ППВ (Противо перхотных войск)

      0
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      Рейтинг: +9936

      vladimir-7 > ilichkadr 3 минуты назад

      Это ерунда, вон министр обороны Шойгу в армии
      не служил ни одного дня, а ВВП его подвинул до...

      0
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      Рейтинг: +11963

      bset 1 час назад

      Если 10 миллионов рублей, то, конечно маловато. Хотя лицо медийное, может в будущем удастся привлечь инвесторов и совершенно другие суммы начнут фигурировать.

      1
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      Рейтинг: +184

      АКМ-74У > bset 53 минуты назад

      Если тебе кажется мало 10 миллионов рублей, то вложи больше. Статью читал внимательно? "Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства" не видишь. А спонсоров Василий уже нашел.

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