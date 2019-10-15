Рэпер Баста официально стал владельцем «СКА»

У СКА из Ростова-на-Дону» официально появился владелец – рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Прежние партнеры, которые оказывали клубу поддержку, остались с командой. Обрела она и новых единомышленников.

«Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба», – заявил клуб в официальном обращении.