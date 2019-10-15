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Рэпер Баста официально стал владельцем СКА

15 октября 2019, 10:37
40

У СКА из Ростова-на-Дону» официально появился владелец – рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Прежние партнеры, которые оказывали клубу поддержку, остались с командой. Обрела она и новых единомышленников.

«Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба», – заявил клуб в официальном обращении.

  • В структуру СКА вошел Сергей Городничук, работавший в «Химках» и РФС.
  • Спортивным директором был назначен Виктор Панченко.
  • Руководителем медиа – Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском «Енисее».

Источник: Официальный твиттер СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг СКА-Ростов
Комментарии (40)
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den161
1571127578
Удачи! Ждем дерби в РПЛ ))
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Старикан
1571131474
11 футболистов на поле будут читать рэп...а что -прикольно...
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Decorhome
1571133606
Молодец
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BRO_football
1571138026
Надолго ли? Бывали у нас клубы, владельцы которых "поматросили и бросили". Тосно, например.
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Lester84
1571138631
Вложил 10млн. Ну заживем теперь)))
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mutabor0992
1571139789
Понты и Пиар!При том какой то дешевый...
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Fireman-100
1571141467
Удачи! Хоть кто то деньги в спорт вкладывает. Ждем дерби!
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geroin161
1571143415
Надолго ли его хватит? Интересно, когда он поймет, что это дело для него убыточное?
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Из Твери Леха
1571143536
Реперы скупают футбольные клубы! Может и Элджей какой-нибудь Спартак прикупит?))
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Красный май
1571145561
Придворному шептуну целый клуб обломился, да еще и с громким названием. Нашептал.
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