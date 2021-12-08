Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле

    РПЛ объявила, что матч 18-го тура между «Ростовом» и «Уралом» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере ростовчан Игоре Гамуле.

    «Российская Премьер-лига искреннее соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича». – сообщила пресс-служба лиги.

    • Гамула умер в возрасте 61 года.
    • В последние месяцы он тренировал любительский клуб «Гераклион».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9787

      playsh 1 час назад

      Царство тебе небесное,Игорь.Хороший,качественный полузащитник был.В составе СКА Ростов брал кубок СССР в 1981г.Земля тебе пухом.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru