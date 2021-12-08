Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле

РПЛ объявила, что матч 18-го тура между «Ростовом» и «Уралом» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере ростовчан Игоре Гамуле.

«Российская Премьер-лига искреннее соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича». – сообщила пресс-служба лиги.

Гамула умер в возрасте 61 года.

В последние месяцы он тренировал любительский клуб «Гераклион».