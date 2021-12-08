Матч «Ростов» – «Урал» начнется с минуты молчания в память об Гамуле

Царство тебе небесное,Игорь.Хороший,качественный полузащитник был.В составе СКА Ростов брал кубок СССР в 1981г.Земля тебе пухом.
РПЛ объявила, что матч 18-го тура между «Ростовом» и «Уралом» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере ростовчан Игоре Гамуле.
«Российская Премьер-лига искреннее соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича». – сообщила пресс-служба лиги.
- Гамула умер в возрасте 61 года.
- В последние месяцы он тренировал любительский клуб «Гераклион».
Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни.Игорь Васильевич возглавлял «Ростов» в 2014 году, а также в разное время входил в тренерский штаб молодeжной команды ростовчан.Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Гамулы. pic.twitter.com/VWkeHvMphK— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 8, 2021