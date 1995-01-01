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    Филимонов: «Согласился возглавить «Гераклион» после смерти Гамулы»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сообщил, что стал главным тренером любительской команды «Гераклион», которая планирует заявиться в ФНЛ-2.

    — Вы же работали только тренером вратарей? А главным не хотите стать?

    — Вы сейчас попали в самую точку. Потому что я с августа помогал Игорю Васильевичу Гамуле в команде «Гераклион». К сожалению, Игорь Васильевич умер. И руководство клуба приняло такое решение, предложив мне возглавить команду.

    Видимо, не так просто, видели меня в тренировочном процессе, как я подсказываю партнерам, ребятам, игрокам, их видение как-то сподвигло к тому, что мне предложили возглавить команду футбольного клуба «Гераклион».

    На данный момент я пока исполняю обязанности главного тренера, но уже такой процесс начался. К сожалению, такая возможность возникла. Я постараюсь ею воспользоваться.

    Но в принципе мысли такие они были и раньше. Где-то в голове это было. Просто для того, чтобы это воплотить, нужно понимать, кому это надо, для чего, чтобы не было такой ситуации, когда, грубо говоря, лицензию получаешь, а пополняешь армию безработных тренеров, которые обладают лицензией.

    — Хотите в дальнейшем ворваться в большой футбол, а не просто любительский?

    — Сейчас просто такая ситуация возникла, возможно, что команда «Гераклион» пойдет в профессиональный футбол. Но тут нужно многие моменты обсудить, обговорить всe это. Потому что нужно получать лицензию, нужно учиться, соответственно, двигаться дальше.

    • Филимонов 6 раз брал чемпионат России со «Спартаком».
    • Он также играл за тульский «Арсенал», «Факел», киевское «Динамо» и другие клубы.
    • На счету Филимонова 16 матчей за сборную (1998-2002 годы).

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +202

      Suvorov51 36 минут назад

      Ну зачем. ты бездарь продажная. нельзя таким к футболу близко походить. иди к хохлам

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