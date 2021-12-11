«Ростов» на фасаде стадиона почтил память Гамулы

Фасад «Ростов-Арены» во время матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (1:4) был занят бегущей строкой в память о бывшем тренере «Ростова» Игоре Гамуле. В ней были указаны ФИО уроженца Алчевска и годы жизни.
Гамула ушел из жизни на этой неделе в возрасте 61 года.
- В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».
- В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
- В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».
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Источник: твиттер РПЛ