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    «Ростов» на фасаде стадиона почтил память Гамулы

    Фасад «Ростов-Арены» во время матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (1:4) был занят бегущей строкой в память о бывшем тренере «Ростова» Игоре Гамуле. В ней были указаны ФИО уроженца Алчевска и годы жизни.

    Гамула ушел из жизни на этой неделе в возрасте 61 года.

    • В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      Riot Zero 1 час назад

      Игроки о.х.у.е.н.н.о почтили память, браво.

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