Карпин посетил похороны Гамулы

В Ростове-на-Дону похоронили бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулу. Он ушел из жизни 8 декабря.

«В Ростове прошло сегодня прощание с Игорем Васильевичем Гамулой. Похоронили на Северном кладбище. Были главный тренер сборной России Валерий Карпин, председатель Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак, многие другие футболисты, которые знали Гамулу», – сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».

В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.

В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

Гамула: «Если бы я не пил, то, возможно, заиграл бы в великий футбол»

Гамула – о зарплатах футболистов: «Игроки тратят свое здоровье. По себе знаю: сейчас все трещит и болит»

«Обратился в «Ростов», но меня не взяли». Гамула возглавил любительский клуб «Гераклион»