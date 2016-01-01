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    Карпин посетил похороны Гамулы

    В Ростове-на-Дону похоронили бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулу. Он ушел из жизни 8 декабря.

    «В Ростове прошло сегодня прощание с Игорем Васильевичем Гамулой. Похоронили на Северном кладбище. Были главный тренер сборной России Валерий Карпин, председатель Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак, многие другие футболисты, которые знали Гамулу», – сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

    • В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

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    Источник: ТАСС

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