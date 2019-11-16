Дивеев после матча с Латвией получил от Гамулы приз «Надежда». Защитник забил победный гол

В матче пятого тура отборочного цикла молодежного Евро-2021 сборная России победила латышей (2:0). Победный гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Видео доступно ниже.
После матча футболист получил приз лучшему футболисту встречи под названием «Надежда». Его вручил тренер Игорь Гамула, работавший с «Ростовом» и другими клубами.
- Матч состоялся в Ростове-на-Дону.
- Россияне лидируют в группе.
- В текущем сезоне РПЛ Дивеев провел 14 матчей, сделал результативный пас.
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Источник: «Чемпионат»