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    Дивеев после матча с Латвией получил от Гамулы приз «Надежда». Защитник забил победный гол

    В матче пятого тура отборочного цикла молодежного Евро-2021 сборная России победила латышей (2:0). Победный гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Видео доступно ниже.

    После матча футболист получил приз лучшему футболисту встречи под названием «Надежда». Его вручил тренер Игорь Гамула, работавший с «Ростовом» и другими клубами.

    • Матч состоялся в Ростове-на-Дону.
    • Россияне лидируют в группе.
    • В текущем сезоне РПЛ Дивеев провел 14 матчей, сделал результативный пас.

    Источник: «Чемпионат»

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