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  • Дивеев после матча с Латвией получил от Гамулы приз «Надежда». Защитник забил победный гол

Дивеев после матча с Латвией получил от Гамулы приз «Надежда». Защитник забил победный гол

16 ноября 2019, 12:11

В матче пятого тура отборочного цикла молодежного Евро-2021 сборная России победила латышей (2:0). Победный гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Видео доступно ниже.

После матча футболист получил приз лучшему футболисту встречи под названием «Надежда». Его вручил тренер Игорь Гамула, работавший с «Ростовом» и другими клубами.

  • Матч состоялся в Ростове-на-Дону.
  • Россияне лидируют в группе.
  • В текущем сезоне РПЛ Дивеев провел 14 матчей, сделал результативный пас.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Гамула Игорь
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