Кафанов – о смерти Гамулы: «Шокирующая новость. Знал Игоря Васильевича с 16 лет»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на информацию о смерти Игоря Гамулы.

«Я буквально минуту назад узнал от Миши Осинова. Пока и сам не знаю никаких подробностей.

Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом.

Мы ровесники, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с ним редко пересекались – то на стадионе, то в городе. Про здоровье ничего не говорил», – сказал Кафанов.

Гамула играл за «Ростов» и был тренером клуба.

В последние месяцы он тренировал любительский клуб «Гераклион».

Умер бывший тренер «Ростова» Гамула