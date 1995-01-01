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    Дзюба – о смерти Гамулы: «Будем скучать по удивительно харизматичному человеку»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

    «Игорь Васильевич… Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку», – написал Дзюба в инстаграме.

    • Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

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    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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