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    Черчесов – о смерти Гамулы: «Сложно подобрать слова. У него было то, чего не было у многих»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на смерть Игоря Гамулы.

    «Я с утра это узнал и до сих пор пребываю в шоке. Новость неприятная, неожиданная, даже слова сложно подобрать, когда такие вещи происходят.

    Мы часто переписывались, на сборах постоянно общались. Он был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески, однако все его замечания воспринималась исключительно как пожелания. Всегда отличался хорошим чувством юмора.

    Знаете, у него было то, чего не было у многих», — сказал Черчесов.

    • Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

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    Источник: РБК

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