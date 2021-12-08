Черчесов – о смерти Гамулы: «Сложно подобрать слова. У него было то, чего не было у многих»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на смерть Игоря Гамулы.

«Я с утра это узнал и до сих пор пребываю в шоке. Новость неприятная, неожиданная, даже слова сложно подобрать, когда такие вещи происходят.

Мы часто переписывались, на сборах постоянно общались. Он был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески, однако все его замечания воспринималась исключительно как пожелания. Всегда отличался хорошим чувством юмора.

Знаете, у него было то, чего не было у многих», — сказал Черчесов.

Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.

В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.

В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

«Не верится, просто шок». Карпин – о смерти Гамулы

Стала известна предварительная причина смерти Гамулы