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    «Не верится, просто шок». Карпин – о смерти Гамулы

    Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, сейчас возглавляющий сборную России, отреагировал на смерть Игоря Гамулы.

    «Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», – написал Карпин в инстаграме.

    • Гамула играл за «Ростов» и был тренером клуба.
    • В качестве игрока он брал Кубок СССР.
    • В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».

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    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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