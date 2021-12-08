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«Не верится, просто шок». Карпин – о смерти Гамулы

8 декабря 2021, 12:50
9

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, сейчас возглавляющий сборную России, отреагировал на смерть Игоря Гамулы.

«Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», – написал Карпин в инстаграме.

  • Гамула играл за «Ростов» и был тренером клуба.
  • В качестве игрока он брал Кубок СССР.
  • В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Гамула Игорь Карпин Валерий
Комментарии (9)
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1638957307
Помним и скорбим...
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Niko
1638959669
очень приятный мужичок. Светлая память.
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Чехов на Садовой
1638960110
Гамула - Андреев - Заваров - Воробьёв !!! Вот это был кулак ! Всё проходит... Вечная память, Игорь Васильевич...
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FanatSerj
1638960643
Бомбардир не перегибайте, вы не информационное похоронное бюро чтобы из 5 главных новостей 4-ре было про кончину Гомулы, светлая и долгая ему память. Меру всё же надо иметь, вчера был тур ЛЧ, сегодня день ЛЧ, новостей футбольных больше нет?
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Vitaga
1638969106
веселый и харизматичный был мужик. таких мало. добрая память.
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m40
1638973183
Он так непосредственно и по доброму матерился на пресс-конференциях и в интервью. Прикольный был мужик
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Серёга Краснодарский
1638975498
Светлая память
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general.lizyukov
1638990076
Земля пухом...
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