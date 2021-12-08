«Не верится, просто шок». Карпин – о смерти Гамулы

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, сейчас возглавляющий сборную России, отреагировал на смерть Игоря Гамулы.

«Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», – написал Карпин в инстаграме.

Гамула играл за «Ростов» и был тренером клуба.

В качестве игрока он брал Кубок СССР.

В последние месяцы Гамула тренировал любительский клуб «Гераклион».