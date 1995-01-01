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    Гамула – о вылете «Ростова»: «До игры с «Маккаби» в клубе говорили только о «Тоттенхэме»

    Селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

    «В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя еще Израиль. Мы все говорили о встрече с «Тоттенхэмом», как мы там будем выглядеть. Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так.

    В первые 15 минут забили гол, прессинговали, а потом всe сошло на нет. То ли успокоились, я не пойму, не могу ответить на этот вопрос. Что-то случилось в этом механизме, потому что команда в любых матчах играет до конца.

    Не хватало ли Попова? Считаю, что он был настоящим капитаном, всегда старался завести ребят. Вокруг него велась и строилась игра. Нам надо задуматься, не могу понять. Лига Европы была для «Ростова» очень важным турниром, люди и команда жили этим, я знаю, потому что там вращаюсь. Что произошло, я не знаю. Ну, мы говорили за «Динамо», а теперь будем говорить за «Ростов», – сказал Гамула в эфире «Матч ТВ».

    • Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.
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    Источник: «Матч ТВ»

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