Гамула – о вылете «Ростова»: «До игры с «Маккаби» в клубе говорили только о «Тоттенхэме»

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

«В клубе были одни разговоры о «Тоттенхэме», не пройдя еще Израиль. Мы все говорили о встрече с «Тоттенхэмом», как мы там будем выглядеть. Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так.

В первые 15 минут забили гол, прессинговали, а потом всe сошло на нет. То ли успокоились, я не пойму, не могу ответить на этот вопрос. Что-то случилось в этом механизме, потому что команда в любых матчах играет до конца.

Не хватало ли Попова? Считаю, что он был настоящим капитаном, всегда старался завести ребят. Вокруг него велась и строилась игра. Нам надо задуматься, не могу понять. Лига Европы была для «Ростова» очень важным турниром, люди и команда жили этим, я знаю, потому что там вращаюсь. Что произошло, я не знаю. Ну, мы говорили за «Динамо», а теперь будем говорить за «Ростов», – сказал Гамула в эфире «Матч ТВ».

Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.

С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»