Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не превосходит «Маккаби» из Хайфы, что и подтвердил результат очного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый – была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Гол Шомуродова? Единственное хорошее, что он забил.

Что касается замен, то все вышли по позициям, никаких новшеств тактических не было. Основная причина поражения – нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ, – сегодня этого не было. Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.

Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определeнный день надо быть сильнее.

Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год», – сказал Карпин.

Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»