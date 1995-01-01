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    Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не превосходит «Маккаби» из Хайфы, что и подтвердил результат очного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый – была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Гол Шомуродова? Единственное хорошее, что он забил.

    Что касается замен, то все вышли по позициям, никаких новшеств тактических не было. Основная причина поражения – нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ, – сегодня этого не было. Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.

    Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определeнный день надо быть сильнее.

    Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год», – сказал Карпин.

    Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2666

      erma 11 минут назад

      Это уровень мозгов такой, а не уровень чемпионата. Внимательно следил за Маккаби. Чем они сильнее, тем что двигаются быстрее? Да ведь так играют команды во всем мире, кроме нас. Мы же пытаемся все время подстроится под соперника. Валеру на биржу труда, игроков сечь по мягкому месту.

      0
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      Рейтинг: +11249

      derrik2000 27 минут назад

      А КТО ДЕЛАЕТ ТАКОЙ УРОВЕНЬ РПЛ?
      Наши команды.
      А КТО их тренирует?
      В основном, такие как ты "Шпециалисты".
      Всё.
      Круг замкнулся.
      Получается, что Карпин сам на себя жалуется.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8390

      paracetamol 30 минут назад

      Уровень РПЛ такой, а уровень физрука - тупой. Валера, может в свой свинарник свалишь? Команды на 15 минут хватило, кто так готовит?

      1
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      Рейтинг: +1673

      Бриг > paracetamol 27 минут назад

      Из говна пирожное не приготовить.

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