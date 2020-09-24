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  • Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»

Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Уровень РПЛ такой»

24 сентября 2020, 23:06
69

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не превосходит «Маккаби» из Хайфы, что и подтвердил результат очного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый – была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Гол Шомуродова? Единственное хорошее, что он забил.

Что касается замен, то все вышли по позициям, никаких новшеств тактических не было. Основная причина поражения – нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ, – сегодня этого не было. Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.

Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определeнный день надо быть сильнее.

Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год», – сказал Карпин.

Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Ростов Маккаби Х Карпин Валерий
Комментарии (69)
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paracetamol
1600978513
Уровень РПЛ такой, а уровень физрука - тупой. Валера, может в свой свинарник свалишь? Команды на 15 минут хватило, кто так готовит?
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derrik2000
1600978708
А КТО ДЕЛАЕТ ТАКОЙ УРОВЕНЬ РПЛ? Наши команды. А КТО их тренирует? В основном, такие как ты "Шпециалисты". Всё. Круг замкнулся. Получается, что Карпин сам на себя жалуется.
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Snek
1600980707
Уровень Карпуши такой, РПЛ тут не причём!
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AZ
1600983581
Хоть один адекватный человек в РПЛ... Валера - респект... У всех остальных людей - затуманены глаза.. Они все говорят "Надо догонять Португалию"... А на самом деле, уже Турция, Украина, Нидерланды и Бельгия главные соперники России, а никак не Португалия...
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Владислав Vlad
1600984771
Защита, стоимостью в 5 млн. евро позволила забить игроку стоимостью в 500 тыс. евро. Вообще - смотрю на цены игроков Маккаби Хайфа и поражаюсь - в основном это игроки с израильским гражданством, но их цена - от 25 тыс до 1,4млн. евро.!!!! И то 1,4 млн - это предел и это цена капитана. Смотрю на игроков Ростова - 300 тыс евро (3 вратарь)!!! А Песьяков с Бабуриным вообще стоят по 1,2 млн. евро. Глебов 20 лет - 1,5 млн. евро. Блин откуда такие цены, если в европе не играете??????? Вот и получается - лимит поднимает цену на бездарность, а какой-то 22-х летний пацан, который стоит 500 тыс. выводит свой клуб дальше. Да и первый гол забил Рукавица, цена на трансфере 750 тыс. Ионов - 3,5 млн. Чернов - 2,8 млн. Чистяков - 2,5 млн. Мамаев - 2,4 млн. Полоз - 1,8 млн. Нашли корейца за 1,2 млн (сейчас 1,3) и тот играет лучше всей полузащиты.))) Всё верно говорит Валера - РПЛ - это дно по зарабатыванию бабла.
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Владислав Vlad
1600985557
Убрать лимит от слова совсем. Если в академии игрока не научили пинать мяч, то пусть едет в чемпионат Сербии, Хорватии, Голландии и т.п. и там учится. Правда цена такого игрока не будет превышать 100 тыс. евро. За-то и барыги-скауты не поимеют столько бабла. Тогда придётся повышать уровень академий, иначе цены на игроков не поднять. За-то на сэкономленные деньги можно будет купить качественного игрока, глядя на которого и наши возьмутся за голову.
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tushkanlz
1601002962
Если "уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой", то и "стоить" он должен соответственно - и игроки, и тренера, и их зарплаты, и прочее,прочее...А то, как говорил классик : - " Не по таланту пьёшь!", да и зачем платить больше, если эффект тот же? Зажрались ребята,зажрались,причём,все!
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SPACE TRUCKIN
1601003188
до футбола всем давно пох.. - главное нарубить бабла чиновникам и околофутбольным жучкам...как и во всём в стране - сплошная показуха и на деле всё очень плохо...из года в год клубы уровня Маккаби окунают головой в го.но наших - и никаких выводов не делается...зачем такое руководство?всех наградить орденами,перевести на повышение и набрать думающих людей...хотя систему сломать крайне сложно...
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ilichkadr
1601013660
Ну, Валера и отмочил. Оказывается виноват РПЛ, что Ростов обосрался?
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ab15488
1601018862
По факту Валера перефразировал классику: ваши ожидания - ваши проблемы. Прям девиз рпл
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