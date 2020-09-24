Лига Европы. «Ростов» дома проиграл «Маккаби» и вылетел из турнира

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» на своем поле уступил «Маккаби» из Хайфы со счетом 1:2.

Россияне открыли счет усилиями Эльдора Шомуродова, однако еще до перерыва гол Никиты Рукавицы позволил гостям отыграться, а во втором тайме забил Мохаммед Абу Фани и этот мяч стал победным.

С 69-й минуты ростовчане играли вдесятером после удаления Данила Глебова.

Поскольку в этом сезоне отборочные этапы ЛЕ состоят из одной игры, команда Валерия Карпина вылетела из турнира.

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд

Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – Маккаби (Хайфа, Израиль) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 9; 1:1 – Рукавица, 20; 1:2 – Абу Фани, 60.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Еременко (Хашимото, 64), Норманн, Байрамян (Полоз, 64), Ионов, Шомуродов (Тошевски, 82).

«Маккаби»: Коэн, Хабши, Мабука, Арад, Планич, Абу Фани (Родригес, 83), Менахем, Лави, Шери, Рукавица (Нахмани, 89), Хазиза (Ашкенази, 85).

Предупреждения: нет – Планич, 45; Арад, 87.

Удаление: Глебов, 69 – нет.

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