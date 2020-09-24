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  • Лига Европы. «Ростов» дома проиграл «Маккаби» и вылетел из турнира

Лига Европы. «Ростов» дома проиграл «Маккаби» и вылетел из турнира

24 сентября 2020, 21:25
110

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» на своем поле уступил «Маккаби» из Хайфы со счетом 1:2.

Россияне открыли счет усилиями Эльдора Шомуродова, однако еще до перерыва гол Никиты Рукавицы позволил гостям отыграться, а во втором тайме забил Мохаммед Абу Фани и этот мяч стал победным.

С 69-й минуты ростовчане играли вдесятером после удаления Данила Глебова.

Поскольку в этом сезоне отборочные этапы ЛЕ состоят из одной игры, команда Валерия Карпина вылетела из турнира.

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд

Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – Маккаби (Хайфа, Израиль) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 9; 1:1 – Рукавица, 20; 1:2 – Абу Фани, 60.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Еременко (Хашимото, 64), Норманн, Байрамян (Полоз, 64), Ионов, Шомуродов (Тошевски, 82).

«Маккаби»: Коэн, Хабши, Мабука, Арад, Планич, Абу Фани (Родригес, 83), Менахем, Лави, Шери, Рукавица (Нахмани, 89), Хазиза (Ашкенази, 85).

Предупреждения: нет – Планич, 45; Арад, 87.

Удаление: Глебов, 69 – нет.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ростов Маккаби Х
Комментарии (110)
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geroin161
1600972043
Не думал, что скажу так про свой клуб. Но это было позорище. Я даааавно такой игры не видел у Ростова. Играть первые 15 минут и всё. Как будто ростов объявил забастовку. Позор
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ААМ
1600972123
Очередной позор. Наш футбол не стоит денег, вложенных в него.
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JI e x a
1600972149
Ребят, а вы все кричали, что Спартак дно, вылетает от всяких ПАОКов и АЕКов=))) А дно-то, оказывается, весь наш чемпионат=))))
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Маккаби
1600972228
Алло, РФС!!! Может пора установить потолок зарплат нашим мастерам-миллионерам? З/П не больше, чем у футболистов Маккаби и Локо(Тб), например?
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JI e x a
1600972451
Ростов молодцы, избавились от ненужного кубка, теперь могут сосредочить все силы на борьбе за попадание в зону ЕК на следующий сезон =))))
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zra78
1600972752
И самое главное, что такое дерьмо нас ждёт дальше и дальше...
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slavа0508
1600973340
Судя по трём матчам,не готовы наши к еврокубкам,,Краснодар хоть и выиграл но спокойно мог и проиграть,,,,,,,одно не пойму за что наши получают по 3 ляма евро,,,,посмотришь на них в еврокубках и понимаешь,,,игроки ниже среднего европейского уровня им цена 100 000 руб в месяц не больше,,,,
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VVM1964
1600974433
Ну что тут собственно скажешь - Ростов оказался АБСОЛЮТНО не готов к ЛЕ ((( Первый тайм еще как - то , а во втором просто встали ((( . Не буду кричать " позор , стыд " , как это делали в том числе и болельщики Ростова и Динамо в прошлом году после вылета Спартака и поливая нас отходами . Просто ВСЕМ нашим командам всё сложнее и сложнее выглядеть достойно на международной арене , ну а причины этому - уже другая тема (((
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GammiD
1600975047
Борятся весь сезон за еврокубки, что бы потом так обосратся. Уровень рпл упал ниже плинтуса...
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_Marqella_
1600975199
Поздравляю Ростов...
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