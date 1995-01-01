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    Лига Европы. «Ростов» дома проиграл «Маккаби» и вылетел из турнира

    В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ростов» на своем поле уступил «Маккаби» из Хайфы со счетом 1:2.

    Россияне открыли счет усилиями Эльдора Шомуродова, однако еще до перерыва гол Никиты Рукавицы позволил гостям отыграться, а во втором тайме забил Мохаммед Абу Фани и этот мяч стал победным.

    С 69-й минуты ростовчане играли вдесятером после удаления Данила Глебова.

    Поскольку в этом сезоне отборочные этапы ЛЕ состоят из одной игры, команда Валерия Карпина вылетела из турнира.

    Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд

    Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – Маккаби (Хайфа, Израиль) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Шомуродов, 9; 1:1 – Рукавица, 20; 1:2 – Абу Фани, 60.

    «Ростов»: Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Еременко (Хашимото, 64), Норманн, Байрамян (Полоз, 64), Ионов, Шомуродов (Тошевски, 82).

    «Маккаби»: Коэн, Хабши, Мабука, Арад, Планич, Абу Фани (Родригес, 83), Менахем, Лави, Шери, Рукавица (Нахмани, 89), Хазиза (Ашкенази, 85).

    Предупреждения: нет – Планич, 45; Арад, 87.

    Удаление: Глебов, 69 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии61
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      Рейтинг: +6372

      Сильвербой 40 секунд назад

      С каждым годом все лучше и лучше!

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      Рейтинг: +11501

      Garrincha58 4 минуты назад

      ужас чем дальше тем страшнее может не стоит нашим командочкам позориться в Европе откажитесь и не позорьтесь Карпин Семак и Новиков идите в ФНЛ и там тренируйте Акрон Велес или Томь

      1
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      Рейтинг: +185

      Aleksey! 5 минут назад

      Сил хватило игрокам Ростова на 35 минут

      1
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      Рейтинг: +794

      nominum 7 минут назад

      Где Мамаев? Что в Ростове творится? Первые две игры ЧР Паша сделал, а потом пропал. Стулом что ль Валеру ударил???

      2
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      Рейтинг: +129

      ростов 100/100 7 минут назад

      Как всегда после забитого гола перестали играть, пошла совсем другая игра. Нет азарта как при Бердыеве. 3-4 паса и мяч теряют на ровном месте. При пасе игроку на мяч не бегут а ждут когда докатится. Вообщем всё ясно.

      2
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      Рейтинг: +7163

      JTherry 8 минут назад

      Ростов физически не готов был играть 90 минут... слабо играли, предчувствия меня не обманули... Маккаби загоняли хозяев поля... разочарование, сродни вылету динамо((( и с тренерской скамейки никаких эмоций... безобразие!!!

      2
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      Рейтинг: +26170

      zra78 8 минут назад

      И самое главное, что такое дерьмо нас ждёт дальше и дальше...

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      Рейтинг: +1848

      Boeung777 9 минут назад

      Второй пошёл...

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      Рейтинг: +1351

      CSKA57 10 минут назад

      Кстати, а ведь уже о Тоттенхэме думали.

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      Рейтинг: +794

      nominum > CSKA57 1 минуту назад

      О Тоттенхэме думали всякие журнализды. Ростов, думаю, ставил задачу на один матч. Но и тот благополучно просрал.(((

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      Рейтинг: +4752

      Рубинище 10 минут назад

      Ну и? Спасибо лимиту и футбольным чинушам. Уже всякие колхозы лучше наших двигаются и играют. Зато уже стратегии строили как с Мауринью играть. -это фиаско нашего футбола и тренеришек которые у нас работают.

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