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    Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии по поводу поражения своей команды от «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    • Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.
    • С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

    «Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Проигрывали 1:2, нужно было бежать, прессинговать. Когда на одного человека меньше, это делать сложно. Тратили много сил при отборе, на атаку потом не хватало.

    После своего гола мы подсели психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих.

    «Ростов» и «Динамо» оставили наши клубы вчетвером в еврокубках? И? Что вы хотите, чтобы я сказал? Недонастроя не было, абсолютно нет. Ролик про уроки английского языка готовился к еврокубкам. Дальше готовимся к матчу в Туле», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии31
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      Рейтинг: +4141

      KPCCSPB 3 минуты назад

      Да с нашими автобусами в лиге, силы атакующие команды очень много тратят. Дерби намного проще отыграть, чем против Уфы допустим.

      0
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      Рейтинг: +8390

      paracetamol 21 минуту назад

      Сил не было, а куда делись? На баб извели?

      0
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      Рейтинг: +1307

      ФК Пупсик 29 минут назад

      Конечно, где этому старичью сил взять бегать - им бы зарплату свою унести!

      1
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      Рейтинг: +575

      Докторо123 35 минут назад

      стыдно за наш футбол

      0
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      Рейтинг: +1673

      Бриг 38 минут назад

      Динамо по сравнению с Ростовом выглядело просто как топ. Бегали и били, а тут вообще тишина. Взятая за основу.

      0
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      Рейтинг: +8390

      paracetamol > Бриг 21 минуту назад

      Два вонючих носка - пара!

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      Рейтинг: +6458

      FanatSerj 47 минут назад

      Так надо было в первой тайме не прекращать бегать, чтобы потом в концовке не пришлось. ЛЕ сыграли как обычно Ростов в кубке играет т.е сливает.

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      Рейтинг: +1874

      sobaka120982 51 минуту назад

      А где силы то Валера? Наверное после игры с торпедо закончились? Это позор очередной наших клубов. Надо пересматривать к черту все и отменять все лимиты на легов иначе к нас так и будут милиционеры играть в дворовый футбол

      0
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      Рейтинг: +1511

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Это уровень нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +3238

      TOMSON 1 час назад

      Хочется заметить, что ни одному клубу из РПЛ легко квалификация в ЛЕ не даётся. Здесь уровень не ниже топовых матчей РПЛ.

      Поэтому Ростов, не в своей лучшей форме, логично, что не проходит дальше.

      Хотя дома нужно выигрывать учится.

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      Рейтинг: +522

      serglider > TOMSON 42 минуты назад

      Ну, дык "уровень футбола" сам собой не повысится, для этого нужно что-то делать! Например, ввести потолок зарплат как в хоккее, раогнать преподавателей из ВШТ и пригласить специалистов из италии, испании или германии. Хватит выдавать лицензии всем кто платит бабки, тренера должны получать знания, а не "корочки"...

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      Рейтинг: +3238

      TOMSON > serglider 7 минут назад

      От того, что клубы будут меньше платить своим игрокам уровень не повысится. Клубам станет сложнее удерживать игроков и лидеров будут спокойно забирать по истечению контракта. Мы превратимся в чемпионат донор. Как большинство европейских. А я надеюсь, что у нас задача всё-таки стремление в топ 5.



      Нужно увеличить количество качественных игроков, тогда и цена автоматом понизится. Для этого нужно стимулировать школы. Например, чтоб процент от зп игрока падал в детскую школу его воспитавшую.



      Также можно, например перестать считали легами граждан СНГ. Это увеличит общее количество и цены должны немного упасть. Посмотреть что из этого получится. Возможно стать центром футбола СНГ и аккумулировать у себя лучших игроков тоже не плохо.



      Вообщем не нужно резких движений. В КХЛ потолок, тк те кого хочет НХЛ так и так не удержать.

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      Рейтинг: +5141

      Владислав Vlad > TOMSON 2 секунды назад

      Просто убрать лимит на легов. Это первое, что должно быть.
      Пусть в Зените или Спартаке, или другом клубе играют хоть все легионеры, но уровень их будет выше наших. Соответственно и наши заиграют, что бы попасть в состав. А не заиграют - либо пойдут в другой клуб и на другую з/п, либо уедут в другой чемпионат набираться опыта.
      А сейчас получается - за какого-то среднего игрока требуют огромных отступных, хотя на эти же деньги можно купить двух игроков того же уровня, но легов.
      Если паспортист не хочет играть, то и не должны клубы за него держаться. А у нас получается - играть не хочет, но держат из-за лимита. А ему что? Бабки текут.

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      Рейтинг: +801

      nominum 1 час назад

      Говорит-то Валера правильно. Игра говно. Давайте на пресс-конференцию пригласим испанского тренера по физподготовке. Кто там? Мартинес или Альба? Пусть тоже что-нибудь объяснят.

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      Рейтинг: +522

      serglider > nominum 40 минут назад

      Он и объяснит: - Ну, не шмогла я... не шмогла и... чё?

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      Рейтинг: +801

      nominum > serglider 30 минут назад

      Тогда в отставку. Нафига такие нужны?

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