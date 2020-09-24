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  • Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»

Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»

24 сентября 2020, 22:17
43

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии по поводу поражения своей команды от «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

  • Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.
  • С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

«Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Проигрывали 1:2, нужно было бежать, прессинговать. Когда на одного человека меньше, это делать сложно. Тратили много сил при отборе, на атаку потом не хватало.

После своего гола мы подсели психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих.

«Ростов» и «Динамо» оставили наши клубы вчетвером в еврокубках? И? Что вы хотите, чтобы я сказал? Недонастроя не было, абсолютно нет. Ролик про уроки английского языка готовился к еврокубкам. Дальше готовимся к матчу в Туле», – сказал Карпин.

Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Ростов Маккаби Х Карпин Валерий
Комментарии (43)
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geroin161
1600975266
Нужно было прежде всего тренироваться и подтягивать физику. А не видосики снимать для инстаграма и ютуба
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derrik2000
1600975595
А чем же ты с командой занимался в перерыве из-за коронавируса? В барах, как в Спартаке, "посиделки" устраивал? Ну, вот и получил, что заслужил. Болельщиков, как ВСЕХ РОССИЙСКИХ вообще, так и ростовских, в частности, жалко... ((
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alp
1600975750
ну ростов, ну ептваюмать!!!
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portero
1600975756
Валера в первом тайме уже команда сдулась, временами включались некоторые игроки... но ошибок уже была куча из-за того что сдохли.
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CSKA57
1600976013
Физподготока Ростова сильно хромает!
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Бриг
1600978002
Динамо по сравнению с Ростовом выглядело просто как топ. Бегали и били, а тут вообще тишина. Взятая за основу.
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Владислав Vlad
1600981217
Силы тут не при чём. Можно накостылять троечку и спокойно отсидеться в обороне. Дело в качестве игроков. Сколько Ростов нанёс ударов по воротам израильтян так, что бы израильский вратарь спас ворота? Да нифига. Посмотрите - Маккабист пнул из-за штрафной и гол. Почему? Потому, что в других чемпионатах нет матчей, где бы из-за штрафной не били за матч по 5-6 раз. Причём парочка ударов точно в створ, причём так, что воротчику приходится спасать. А в нашем чемпионате когда не могут ворваться в штрафную - тупо катают мяч поперёк поля. Влашич, Шапи - да, те бывает и шлёпнут. Но Влашич не местный, а Шапи ещё молодой. Остальных таких же, которые не боятся бить из далека в нашем чемпе нет. Да и Шапи уже не тот.
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ab15488
1600991314
Как у профессиональных футболистов, всю жизнь посвятивших футболу могут закончиться силы, да ещё и после 45 минут игры?!?! Начало чемпионата, игра с ротором отменена, времени на подготовку уйма, кааак?!?!?! Почему все чемпионаты мира тянут беготню 90 минут, а наши и 45 не тянут? Может у них машины позабирать, пускай на тренировки прибегают?
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InterMilLano1908
1600997471
Как же примитивно играл Ростов и после этого Карпин говорит чушь... не ожидал от него
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Кинстифа
1601007642
Вот и европейский график сказался.... Это полностью показывает уровень РПЛ... 2 раза в неделю наши футболисты неспособны играть... они только зп себе способны выбивать недостойные их игры.. благодаря паспорту... Позор РПЛ!!!!!!
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