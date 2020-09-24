Карпин – после матча с «Маккаби»: «Нужно было много бегать, а сил не было»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии по поводу поражения своей команды от «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.

С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

«Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Проигрывали 1:2, нужно было бежать, прессинговать. Когда на одного человека меньше, это делать сложно. Тратили много сил при отборе, на атаку потом не хватало.

После своего гола мы подсели психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, начали жаться к своим воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Во втором тайме сели слишком низко. Дело не в усталости. Нужно было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли, а сил не было. В конце нужно было бегать за троих.

«Ростов» и «Динамо» оставили наши клубы вчетвером в еврокубках? И? Что вы хотите, чтобы я сказал? Недонастроя не было, абсолютно нет. Ролик про уроки английского языка готовился к еврокубкам. Дальше готовимся к матчу в Туле», – сказал Карпин.

Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча