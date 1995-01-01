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    Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

    У России осталось четыре из шести команд, которые квалифицировались в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.

    «Ростов» и «Динамо» вылетели из Лиги Европы после первого же отборочного матча.

    Ростовчане дома уступили «Маккаби» из Хайфы (1:2), а москвичи неделю назад в гостях проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

    • «Зенит» и «Локомотив» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
    • «Краснодар» пытается попасть в ЛЧ через раунд плей-офф квалификации. Соперник – ПАОК. Первый матч – 2:1 в пользу россиян.
    • ЦСКА выступит в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии50
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      Рейтинг: +4141

      KPCCSPB 5 минут назад

      Всё просто, пока мы будем ждать чудо от игроков, которые на поводу у денег идут, игры мы не увидим. Ростов напомнил игру в том сезоне дома, против Зенита, где тоже забили, а потом Зенит 2 забил. Ростов разучился даже по счёту играть.

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      Рейтинг: +2666

      erma 7 минут назад

      Зато у нас завидное постоянство - 1:2, 1:2. И оба поражения от хлама. Зачет!

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      Рейтинг: +8390

      paracetamol 28 минут назад

      Нам надо 2 команды в ЕК иметь - Зенит и Краснодар. Остальные - хлам!

      1
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      Рейтинг: +2712

      Nesterenko 29 минут назад

      Вот вам и хвалёный Валера с супер Ростовым, такой же как и Новиков. Уровень чемпионата РПЛ стал настолько низким, что скоро для нас попадание в группу ЛЕ будет считаться как космос.

      0
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      Рейтинг: +1673

      Бриг 30 минут назад

      Тут все про лимит. Да денег нет просто! Были бы у Ростова деньги на пару приличных защитников, и все! Лимит позволяет.

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      Рейтинг: +1307

      ФК Пупсик > Бриг 25 минут назад

      Ты наверное просто не знаешь бюджета ростова. Сравни его с маккаби.

      0
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      Рейтинг: +1307

      ФК Пупсик 36 минут назад

      Деградировал наш футбол и надо еще помнить, что цска точно займет 3-4 место в группе, так что может на весну опять не одной команды не останется.

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      Рейтинг: +575

      Докторо123 37 минут назад

      стыдно за наш футбол

      0
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      Рейтинг: +1353

      CSKA57 42 минуты назад

      С каждым годом все хуже и хуже!

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      Рейтинг: +18

      Roman Rom 42 минуты назад

      Из хороших новостей: 4 российские команды уже точно сыграют в групповых стадиях ЛЧ и ЛЕ.
      Это что-то вроде сарказма. От досады, если кто не понял.

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      Рейтинг: +1673

      Бриг > Roman Rom 28 минут назад

      Откуда 4?

      0
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      Рейтинг: +4755

      Рубинище 47 минут назад

      Если Краснодар выдет в ЛЧ 3 топ 4 за РПЛ. вся надежда на коней с евровесной. Очередной сезон похерен.

      1
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      Рейтинг: +345

      Вальдемар IV > Рубинище 32 минуты назад

      кабинет тоже влетит лудогорам каким

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