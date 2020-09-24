Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

У России осталось четыре из шести команд, которые квалифицировались в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.

«Ростов» и «Динамо» вылетели из Лиги Европы после первого же отборочного матча.

Ростовчане дома уступили «Маккаби» из Хайфы (1:2), а москвичи неделю назад в гостях проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2).