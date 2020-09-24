Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

24 сентября 2020, 21:50
75

У России осталось четыре из шести команд, которые квалифицировались в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.

«Ростов» и «Динамо» вылетели из Лиги Европы после первого же отборочного матча.

Ростовчане дома уступили «Маккаби» из Хайфы (1:2), а москвичи неделю назад в гостях проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

  • «Зенит» и «Локомотив» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
  • «Краснодар» пытается попасть в ЛЧ через раунд плей-офф квалификации. Соперник – ПАОК. Первый матч – 2:1 в пользу россиян.
  • ЦСКА выступит в Лиге Европы.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Динамо Ростов Краснодар ЦСКА Локомотив Зенит
Комментарии (75)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kosmonaft
1600973828
вот это уровень нашего чемпионата на данный момент
Ответить
ЮНик
1600973931
Когда у наших команд будут такие же финансовые, материальные и прочие условия как у грузинских, азербайджанских, израильских и прочих элитных клубов из ведущих футбольных стран, тогда и можно будет с них что-то требовать. А так ведь мужики играют практически за "спасибо", на голом энтузиазме. Какой с них может быть спрос?
Ответить
САДЫЧОК
1600973971
Всегда говорил -в чемпионате у нас должно быть 8 или 10 клубов и играть в 4 круга ! Какой толк от Уфы или Урала , или еще хуже Ахмата.
Ответить
ilichkadr
1600973977
У Краснодара при такой игре, несмотря на победу в 1-м матче, шансы на конечный положительный результат призрачные.
Ответить
За Московский ЦСКА
1600975645
Ни чего себе. Как же так? Лимит ужесточили, с российскими паспортами дали место в основе, а играть не хотят? А может отменить нахер все лимиты, зачем людей принуждать играть в основе,если не хотят? Пусть играют иностранцы!!! Для наших установить потолок зарплат.Играешь в основе получаешь хорошие деньги. Не попадаешь в основу, соси лапу. Если вся страна будет так работать,как наши деревянные, России не будет!!!
Ответить
Nesterenko
1600978504
Вот вам и хвалёный Валера с супер Ростовым, такой же как и Новиков. Уровень чемпионата РПЛ стал настолько низким, что скоро для нас попадание в группу ЛЕ будет считаться как космос.
Ответить
paracetamol
1600978574
Нам надо 2 команды в ЕК иметь - Зенит и Краснодар. Остальные - хлам!
Ответить
BlackMurderDeco
1600980986
Просто футбол в Рашке запретите и все)
Ответить
BlackMurderDeco
1600981035
Ненавижу эту странное создание рф
Ответить
paracetamol
1600993802
Г-но вылетело, а вот что осталось???
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+