Две российские команды из шести вылетели из еврокубков после первого матча

У России осталось четыре из шести команд, которые квалифицировались в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.
«Ростов» и «Динамо» вылетели из Лиги Европы после первого же отборочного матча.
Ростовчане дома уступили «Маккаби» из Хайфы (1:2), а москвичи неделю назад в гостях проиграли тбилисскому «Локомотиву» (1:2).
- «Зенит» и «Локомотив» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
- «Краснодар» пытается попасть в ЛЧ через раунд плей-офф квалификации. Соперник – ПАОК. Первый матч – 2:1 в пользу россиян.
- ЦСКА выступит в Лиге Европы.
Источник: «Бомбардир»