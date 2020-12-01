Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Тренер Игорь Гамула сообщил, что может возглавить пятигорский «Машук-КМВ», выступающий в ПФЛ.

— Клуб покупает другой инвестор. Сейчас передаются документы. Так что рано еще о чем-то говорить.

— У вас есть договоренность, что вы станете главным тренером?

— Договоренность есть. Посмотрим, как все будет.

— Когда все должно решиться?

— В этом году. В ближайшее время.

— Канчельскис будет новым владельцем?

— Нет. Не могу пока ничего сказать, – прокомментировал Гамула.