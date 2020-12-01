Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Тренер Игорь Гамула сообщил, что может возглавить пятигорский «Машук-КМВ», выступающий в ПФЛ.
— Клуб покупает другой инвестор. Сейчас передаются документы. Так что рано еще о чем-то говорить.
— У вас есть договоренность, что вы станете главным тренером?
— Договоренность есть. Посмотрим, как все будет.
— Когда все должно решиться?
— В этом году. В ближайшее время.
— Канчельскис будет новым владельцем?
— Нет. Не могу пока ничего сказать, – прокомментировал Гамула.
- Гамула работает селекционером «Ростова».
- Последняя тренерская работа Гамулы – молодежка «Ростова» (2014-2017 годы).
- В ноябре специалист сказал, что вскоре вернется в профессию.
Источник: «РБ-Спорт»