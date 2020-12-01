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  • Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

1 декабря 2020, 18:40
2

Тренер Игорь Гамула сообщил, что может возглавить пятигорский «Машук-КМВ», выступающий в ПФЛ.

— Клуб покупает другой инвестор. Сейчас передаются документы. Так что рано еще о чем-то говорить.

— У вас есть договоренность, что вы станете главным тренером?

— Договоренность есть. Посмотрим, как все будет.

— Когда все должно решиться?

— В этом году. В ближайшее время.

— Канчельскис будет новым владельцем?

— Нет. Не могу пока ничего сказать, – прокомментировал Гамула.

  • Гамула работает селекционером «Ростова».
  • Последняя тренерская работа Гамулы – молодежка «Ростова» (2014-2017 годы).
  • В ноябре специалист сказал, что вскоре вернется в профессию.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Машук-КМВ Гамула Игорь
Комментарии (2)
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Flydis
1606851979
Ну наконец-то можно будет посмотреть свежие прессухи Василича. Хоть одна хорошая новость.
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ItalianFootball
1606895857
Оооо, Милан отпал ? Хорошо, велком, может на матчи похожу, поржу.
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