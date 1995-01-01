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    Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

    Тренер Игорь Гамула сообщил, что может возглавить пятигорский «Машук-КМВ», выступающий в ПФЛ.

    — Клуб покупает другой инвестор. Сейчас передаются документы. Так что рано еще о чем-то говорить.

    — У вас есть договоренность, что вы станете главным тренером?

    — Договоренность есть. Посмотрим, как все будет.

    — Когда все должно решиться?

    — В этом году. В ближайшее время.

    — Канчельскис будет новым владельцем?

    — Нет. Не могу пока ничего сказать, – прокомментировал Гамула.

    • Гамула работает селекционером «Ростова».
    • Последняя тренерская работа Гамулы – молодежка «Ростова» (2014-2017 годы).
    • В ноябре специалист сказал, что вскоре вернется в профессию.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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