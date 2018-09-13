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    Гамула вернулся в «Ростов». Он вошел в селекционную службу клуба

    Тренер Игорь Гамула вернулся в систему «Ростова», сообщает «Чемпионат-Ростов». 58-летний специалист вошел в селекционную службу донского клуба. Он занял место Геннадия Степушкина, который ранее возглавил СКА.

    Гамула является основным кандидатом на должность главного тренера «Ростова-2». Вторая команда дончан в следующем году может быть заявлена для участия в первенстве ПФЛ.

    Ранее Гамула возглавлял «Ростов». Это было в 2014 году, а с 2011 по 2017 год он работал с молодежной командой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2018 08:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 13 сентября 2018, 13:04

      с возвращением!!! теперь веселей будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 13 сентября 2018, 12:52

      Игорёк, вернулся чиста поржать ? ))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 13 сентября 2018, 09:29

      Та хоть сторожем, главное что б выкладывали видео с его пресс-конференций.

      3
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