Гамула вернулся в «Ростов». Он вошел в селекционную службу клуба

Тренер Игорь Гамула вернулся в систему «Ростова», сообщает «Чемпионат-Ростов». 58-летний специалист вошел в селекционную службу донского клуба. Он занял место Геннадия Степушкина, который ранее возглавил СКА.

Гамула является основным кандидатом на должность главного тренера «Ростова-2». Вторая команда дончан в следующем году может быть заявлена для участия в первенстве ПФЛ.

Ранее Гамула возглавлял «Ростов». Это было в 2014 году, а с 2011 по 2017 год он работал с молодежной командой.