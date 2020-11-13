Гамула: «Глушаков на уровне организовывает банкеты в Миллерово. С его самогонкой знаменитой. Там хорошо»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал о регулярных банкетах в Миллерово (Ростовская область) от полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Он оттуда родом.

«Глушак организовывает банкеты в Миллерово для нас уровне. Там речка чистая, сразу в речку... Там хорошо. С его самогонкой «Глушаков» знаменитой. Там правда хорошо», – сказал Гамула на ютуб-шоу «Коммент.Шоу».