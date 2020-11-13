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    Гамула: «Глушаков на уровне организовывает банкеты в Миллерово. С его самогонкой знаменитой. Там хорошо»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал о регулярных банкетах в Миллерово (Ростовская область) от полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Он оттуда родом.

    «Глушак организовывает банкеты в Миллерово для нас уровне. Там речка чистая, сразу в речку... Там хорошо. С его самогонкой «Глушаков» знаменитой. Там правда хорошо», – сказал Гамула на ютуб-шоу «Коммент.Шоу».

    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
    • Его «Химки» сейчас идут в зоне переходных матчей.
    • Гамула анонсировал возобновление тренерской карьеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2020 22:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11421

      KLIM777 1 минуту назад

      Пусть помогает стране спиваться)

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      Рейтинг: +9091

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Что что , а это он умеет , пора на это переключится полностью .

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