Прощание с Гамулой состоится в Ростове-на-Дону 10 декабря

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    Прощание с бывшим тренером «Ростова» Игорем Гамулой пройдет 10 декабря в Ростове-на-Дону.

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    • Гамула ушел из жизни в 61 год.
    • Он тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.
    • В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
    • В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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