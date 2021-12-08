Прощание с Гамулой состоится в Ростове-на-Дону 10 декабря

Прощание с бывшим тренером «Ростова» Игорем Гамулой пройдет 10 декабря в Ростове-на-Дону.
Церемония в храме Покрова Пресвятой Богородицы начнется в 14:00 по московскому времени.
- Гамула ушел из жизни в 61 год.
- Он тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.
- В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.
- В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».
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Источник: «Матч ТВ»