Прощание с Гамулой состоится в Ростове-на-Дону 10 декабря

Прощание с бывшим тренером «Ростова» Игорем Гамулой пройдет 10 декабря в Ростове-на-Дону.

Церемония в храме Покрова Пресвятой Богородицы начнется в 14:00 по московскому времени.

Гамула ушел из жизни в 61 год.

Он тренировал любительский клуб «Гераклион» в последние месяцы.

В качестве игрока Гамула брал Кубок СССР с ростовским СКА.

В РПЛ Гамула тренировал «Черноморец», «Ростов».

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