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    Гамула – сборной России: «Сегодня все надежды на вас. Вы должны это сделать!»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула пожелал удачи сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Хорватии.

    «Дорогая наша сборная России, вы умницы! Вы уже добились многого, вы в восьмeрке лучших команд мира. Это большая честь для нашей страны. Вся наша страна стоит на ушах.

    Сегодня все надежды на вас. Вы должны сделать всe, чтобы добиться победы. Знайте, что с вами мы, все ваши близкие, родственники, все люди нашей огромной и необъятной страны.

    Вы должны это сделать! А мы верим в вас, верим и надеемся. Всего вам доброго! Победы и только победы», – сказал Гамула.

    Игра Россия – Хорватия состоится сегодня, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2018 17:39
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