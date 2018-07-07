Гамула – сборной России: «Сегодня все надежды на вас. Вы должны это сделать!»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула пожелал удачи сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Хорватии.

«Дорогая наша сборная России, вы умницы! Вы уже добились многого, вы в восьмeрке лучших команд мира. Это большая честь для нашей страны. Вся наша страна стоит на ушах.

Сегодня все надежды на вас. Вы должны сделать всe, чтобы добиться победы. Знайте, что с вами мы, все ваши близкие, родственники, все люди нашей огромной и необъятной страны.

Вы должны это сделать! А мы верим в вас, верим и надеемся. Всего вам доброго! Победы и только победы», – сказал Гамула.

Игра Россия – Хорватия состоится сегодня, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.