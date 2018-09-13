Гамула: «В YouTube я артист, так что будете продолжать видеть всякий бред»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула, получивший в донском клубе должность в отделе селекционной службы, рассказал, что будет входить в его обязанности.

«Да, я действительно занял пост в селекционной службе. Задачи селекции простые: найти футболистов для основной команды и молодeжки. В основном сделаем упор на внутренние рынки. Будем ездить, смотреть, искать. Искать будем и в Премьер-лиге, и в первой, второй – в общем, где это только возможно.

Продолжу ли сниматься в YouTube? Продолжу, одно другому не мешает. В YouTube я артист, а в «Ростове» – работа. Так что будете продолжать видеть всякий бред – это ведь бред», – сказал Гамула.