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    Гамула: «В YouTube я артист, так что будете продолжать видеть всякий бред»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула, получивший в донском клубе должность в отделе селекционной службы, рассказал, что будет входить в его обязанности.

    «Да, я действительно занял пост в селекционной службе. Задачи селекции простые: найти футболистов для основной команды и молодeжки. В основном сделаем упор на внутренние рынки. Будем ездить, смотреть, искать. Искать будем и в Премьер-лиге, и в первой, второй – в общем, где это только возможно.

    Продолжу ли сниматься в YouTube? Продолжу, одно другому не мешает. В YouTube я артист, а в «Ростове» – работа. Так что будете продолжать видеть всякий бред – это ведь бред», – сказал Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2018 12:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 сентября 2018, 23:17

      И не только в You Tube..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 сентября 2018, 18:15

      Мужик он классный, но больше стэндапер, чем тренер или скаут. Ну раз так долго держится на плаву, что-то да всё-таки умеет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2018, 13:33

      у нас в футболе клоунов хватает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 сентября 2018, 13:27

      Смотрел видео не чё так)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 13 сентября 2018, 13:15

      Игорь, надо было не в селекцию, а на должность какого-нибудь пресс-секретаря, чтобы в граните отливать....... ))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 13 сентября 2018, 13:11

      Весёлый бред всяко-разно полезнее для нервной системы, чем нудные прописные истины и аксиомы ))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 13 сентября 2018, 13:31

      один рэпер, лет семь назад в своём треке - грустным клоуном гамулу назвал!
      так игорёк, не войдя в историю футбола , вошёл в историю рэпа )
      хотя я считаю его пресс конференции были шедевральны)

      5
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