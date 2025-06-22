«Ростов» подписал защитника «Зенита»

Защитник Дмитрий Чистяков перешел в «Ростов» из «Зенита». Ранее он уже выступал за южан.
«Впервые Дима оказался в «Ростове» в 2011-м году, выступая за молодежную команду. В 2019-м перешел к нам из «Тамбова» и провел 25 матчей за «Ростов». Мы снова рады приветствовать тебя, Дима! Удачи в нашей команде!» – говорится в сообщении «Ростова».
Контракт Чистякова с новым клубом рассчитан на два года с возможностью продления.
- 31-летний Чистяков в минувшем сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 1 гол.
- Он покинул петербургский клуб на правах свободного агента.
Источник: официальный сайт «Ростова»