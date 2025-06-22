«Ростов» подписал защитника «Зенита»

Защитник Дмитрий Чистяков перешел в «Ростов» из «Зенита». Ранее он уже выступал за южан.

«Впервые Дима оказался в «Ростове» в 2011-м году, выступая за молодежную команду. В 2019-м перешел к нам из «Тамбова» и провел 25 матчей за «Ростов». Мы снова рады приветствовать тебя, Дима! Удачи в нашей команде!» – говорится в сообщении «Ростова».

Контракт Чистякова с новым клубом рассчитан на два года с возможностью продления.