Чистяков – о переносе 100-летия «Зенита»: «Для меня оно уже было. Я не знаю, это решать людям сверху»

Бывший защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, перешедший этим летом «Ростов», прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб перенес год своего столетия на сезон-2025/26.

– «Зенит» перенес сезон столетия. Как вы отреагировали на это?

– Спокойно. Если так считают люди, что столетие нужно перенести – наверное, надо перенести. Лично для меня столетие уже было в этом году. Я не знаю, это решать людям сверху. Для меня нет значения – я рад, что был в этом клубе, когда ему было 97, 98 лет. Для меня разницы нет. В любом возрасте для меня этот клуб важен, поэтому не вижу смысла что-то дальше обсуждать.