«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока

Вингер «Монтевидео Сити Торке» Кевин Аревало перейдет в «Акрон».
Уругваец подпишет с тольяттинцами контракт на 4,5 года.
«Акрон» заплатит за переход 700 тысяч долларов и еще до 400 тысяч бонусами за достижения игрока в России.
Тольяттинцы собирались купить игрока еще летом, но в последний момент прямой переход заблокировали из-за санкций. Сейчас Аревало выкупит свой контракт у «Монтевидео Сити Торке» и по бумагам перейдет в «Акрон» свободным агентом. Потом российский клуб компенсирует ему затраты на самовыкуп в виде подписного бонуса.
- 19-летний Аревало провел в этом сезоне 15 матчей за уругвайский клуб, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Он дебютировал за взрослую команду в этом году.