«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока

Вингер «Монтевидео Сити Торке» Кевин Аревало перейдет в «Акрон».

Уругваец подпишет с тольяттинцами контракт на 4,5 года.

«Акрон» заплатит за переход 700 тысяч долларов и еще до 400 тысяч бонусами за достижения игрока в России.

Тольяттинцы собирались купить игрока еще летом, но в последний момент прямой переход заблокировали из-за санкций. Сейчас Аревало выкупит свой контракт у «Монтевидео Сити Торке» и по бумагам перейдет в «Акрон» свободным агентом. Потом российский клуб компенсирует ему затраты на самовыкуп в виде подписного бонуса.