Дзюбу спросили, чем он займется после карьеры: «Очень много грандиозных планов»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о планах.
«Чем буду заниматься после завершения карьеры? На самом деле у меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры футболиста.
Но сейчас конкретно о чeм-то говорить бессмысленно. Буду решать, как закончу», – сказал Дзюба.
- 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
- Срок его контракта с тольяттинцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Больше всего матчей в карьере Артем провел за «Зенит».
Источник: Legalbet