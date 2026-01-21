Введите ваш ник на сайте
  • Дзюбу спросили, чем он займется после карьеры: «Очень много грандиозных планов»

Дзюбу спросили, чем он займется после карьеры: «Очень много грандиозных планов»

21 января, 16:15
36

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о планах.

«Чем буду заниматься после завершения карьеры? На самом деле у меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры футболиста.

Но сейчас конкретно о чeм-то говорить бессмысленно. Буду решать, как закончу», – сказал Дзюба.

  • 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
  • Срок его контракта с тольяттинцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Больше всего матчей в карьере Артем провел за «Зенит».

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (36)
Император Бомжей
1769002047
Дрочильню откроет в центре Москвы)))
Ответить
evgevg13
1769002156
Да чем... Так же будет рекламировать самый быстрый интернет напару с "куда же мне деться от этой связи"
Ответить
Цугундeр
1769002289
Выстрел себе в ногу) Сказал бы "когда завершу", тогда бы и вопросов не было.)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769003402
оНАНИСТ: Чем буду заниматься после завершения карьеры? Первым делом съезжу в Германию на кастинг на одну из местных киностудий...
Ответить
crf57
1769005535
Будет лучшим порноактером!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1769005954
Открою клуб "Дуня Кулакова"
Ответить
Бумбраш
1769006935
Найдет асмунку и наконец сделает предложение,вот это будет по настоящему,по лазурно-голубому)
Ответить
mutabor0992
1769007530
Передернет.
Ответить
Cleaner
1769010083
Дзюба: - РУКИ мои работы не боятся, найду им применение!
Ответить
sochi-2013
1769010233
"Воры" сейчас оторвутся! ))
Ответить
