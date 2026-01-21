Дзюбу спросили, чем он займется после карьеры: «Очень много грандиозных планов»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о планах.

«Чем буду заниматься после завершения карьеры? На самом деле у меня очень много грандиозных планов, чем буду заниматься после завершения карьеры футболиста.

Но сейчас конкретно о чeм-то говорить бессмысленно. Буду решать, как закончу», – сказал Дзюба.