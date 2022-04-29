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Мбаппе обошел Ибрагимовича и вышел на второе место в списке бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 35-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (3:3).

23-летний француз вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» в чемпионате Франции, забив 114-й и 115-й голы. Он обошел Златана Ибрагимовича, у которого 113 мячей.

Лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1 остается Эдинсон Кавани. Он забил 138 голов.

  • Мбаппе в этом сезоне забил 35 голов и сделал 22 ассиста в 43 матчах.
  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает этим летом.

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Источник: Gracenote

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29.04.2022 23:44
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