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«Фиорентина» интересуется 35-летним Кавани

«Фиорентина» хочет усилить атаку нападающим Эдинсоном Кавани.

Клуб видит в уругвайце замену для Кшиштофа Пентека, который, вероятно, вернется в «Герту» после истечения срока аренды.

Проблемой может стать зарплата 35-летнего футболиста, который зарабатывал в «Манчестер Юнайтед» около 13 миллионов евро в год.

Также на форварда претендует «Салернитана», но шансы на такой переход невысоки.

  • Кавани – свободный агент.
  • В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Calciomercato

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