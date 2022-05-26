«Фиорентина» интересуется 35-летним Кавани

«Фиорентина» хочет усилить атаку нападающим Эдинсоном Кавани.
Клуб видит в уругвайце замену для Кшиштофа Пентека, который, вероятно, вернется в «Герту» после истечения срока аренды.
Проблемой может стать зарплата 35-летнего футболиста, который зарабатывал в «Манчестер Юнайтед» около 13 миллионов евро в год.
Также на форварда претендует «Салернитана», но шансы на такой переход невысоки.
- Кавани – свободный агент.
- В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
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Источник: Calciomercato