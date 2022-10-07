Кавани: «Роналду делал меня сильнее»

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, какое влияние на него оказал Криштиану Роналду.

«Мы очень хорошо общались, несколько раз вместе ужинали, обсуждали футбол. Криштиану – нормальный парень. Он гораздо теплее, когда с ним сближаешься.

Роналду всегда думает о работе и поддержании уровня, погружен во все детали. Меня он делал сильнее. Я научился кое-чему из его отношения к делу, его подготовки», – сказал уругваец.