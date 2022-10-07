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    Кавани: «Роналду делал меня сильнее»

    Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, какое влияние на него оказал Криштиану Роналду.

    «Мы очень хорошо общались, несколько раз вместе ужинали, обсуждали футбол. Криштиану – нормальный парень. Он гораздо теплее, когда с ним сближаешься.

    Роналду всегда думает о работе и поддержании уровня, погружен во все детали. Меня он делал сильнее. Я научился кое-чему из его отношения к делу, его подготовки», – сказал уругваец.

    • Кавани и Роналду вместе выступали за «МЮ» в сезоне-2021/22.
    • Летом латиноамериканец ушел в «Валенсию», а португалец остался на «Олд Траффорд».

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    Источник: Relevo

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