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Директор «Салернитаны»: «Кавани недосягаем. Я не хочу обманывать фанатов»

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини высказался о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Я не хочу обманывать наших фанатов. Кавани недосягаем из-за слишком высокой зарплаты. С другой стороны, у Рибери есть автоматическое продление, и он хочет продолжать играть», – сказал Сабатини.

  • Кавани – свободный агент.
  • В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: La Repubblica

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