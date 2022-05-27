Директор «Салернитаны»: «Кавани недосягаем. Я не хочу обманывать фанатов»

Спортивный директор «Салернитаны» Вальтер Сабатини высказался о возможном трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Я не хочу обманывать наших фанатов. Кавани недосягаем из-за слишком высокой зарплаты. С другой стороны, у Рибери есть автоматическое продление, и он хочет продолжать играть», – сказал Сабатини.

Кавани – свободный агент.

В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?