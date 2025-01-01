Кавани: «Случись переход Роналду чуть раньше, я попросил бы брата найти мне другой клуб»

Изначально было ясно, что с приходом Роналду Кавани будет отодвинут на второй план. Криштиану и по сей день звезда, а нынешний Кавани не более чем середнячок.
Нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани рассказал, как на него повлиял переход в команду Криштиану Роналду.
«В тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду, я подумал, что это хорошая сделка для клуба. Первым делом я позвонил брату и сказал: «Фернандо, случись это неделю назад, я бы попросил тебя найти мне другой клуб».
Но не потому, что я не хотел играть с Криштиану Роналду. У меня появилась возможность узнать его поближе, он большой профессионал, у которого свои цели, это хорошо для спортсмена. Но я знаю, как всe устроено в футболе.
Всe произошло очень быстро, я ничего не почувствовал. Лишь подумал: «Мы будем играть и постараемся сделать всe, что в наших силах».
Я позвонил брату, и он сказал мне в ответ: «Эди, настройся на позитив, ты сможешь себя проявить». Я не сомневался в том, что всe может сложиться лучше, но сказал ему: «Давай посмотрим, что будет дальше».
И мы знаем, что было дальше. Я пытаюсь помогать команде, как это было в других клубах, но теперь понятно, что первые ощущения были верными. Да, у меня были проблемы с травмами, но вот как всe получилось», — цитирует Кавани ESPN.
- Кавани провел 18 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?