Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавани: «В современном футболе игроки эгоистичны. Я – из старой школы»

    Нападающий сборной Уругвая и «Валенсии» Эдинсон Кавани высказался о характере современных игроков.

    «Нынешние футболисты эгоистичны и больше думают о личных наградах, забывая о более важном. Для меня самое большое счастье – это чемпионская фотография моей команды.

    Современный футбол теряет сущность. Может, я из старой школы. Может, я не совсем вписываюсь в современные рамки. Я из школы, где самое прекрасное – командная победа», – сказал уругваец.

    • ЧМ-2022 станет для Кавани 4-м в карьере.
    • Уругвай сыграет в группе с Ганой, Португалией и Южной Кореей.
    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Кавани: «Роналду делал меня сильнее»
    Кавани: «После поражения «ПСЖ» от «Барсы» со счетом 1:6 начал ходить к психологу» 5
    Мбаппе повторил клубный рекорд «ПСЖ» по голам в Лиге чемпионов
    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11