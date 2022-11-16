Кавани: «В современном футболе игроки эгоистичны. Я – из старой школы»

Нападающий сборной Уругвая и «Валенсии» Эдинсон Кавани высказался о характере современных игроков.

«Нынешние футболисты эгоистичны и больше думают о личных наградах, забывая о более важном. Для меня самое большое счастье – это чемпионская фотография моей команды.

Современный футбол теряет сущность. Может, я из старой школы. Может, я не совсем вписываюсь в современные рамки. Я из школы, где самое прекрасное – командная победа», – сказал уругваец.

ЧМ-2022 станет для Кавани 4-м в карьере.

Уругвай сыграет в группе с Ганой, Португалией и Южной Кореей.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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