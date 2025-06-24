Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2026 Аргентина. Примера 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Аргентина. Примера 2024 Копа Судамерикана 2024 Кубок Либертадорес 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Кубок Америки 2021 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Кубок Америки 2019 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Товарищеские матчи 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008