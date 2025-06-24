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Бока Хуниорс
Эдинсон Кавани
Статистика
€ 500 тыс
Эдинсон Кавани - статистика
Бока Хуниорс
14 февраля 1987 (39)
#10 | Нападающий
185 см | 79 кг
Уругвай | Италия
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Бока Хуниорс
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Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
1' - 54'
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