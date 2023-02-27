Мбаппе за 5,5 сезонов стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в воскресном матче с «Марселем» (3:1).

Теперь в его активе 200 забитых мячей в составе парижан.

По этому показателю Мбаппе сравнялся с лучшим бомбардиром в истории клуба Эдинсоном Кавани.

При этом французу потребовалось на 55 матчей меньше, чем уругвайцу – 246 против 301.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017-го.

Кавани выступал за клуб с 2013 по 2020 год.

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