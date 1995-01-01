Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Альбиоль – о желтой карточке в игре с «Реалом»: «Если бы я правда ударил Винисиуса, он истекал бы кровью»

    Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал свою желтую карточку в матче 24-го тура Примеры против «Реала» (0:0). Он не считает, что нарушал правила на Винисиусе.

    «Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы точно истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему бы точно пришлось покинуть поле», — приводит слова Альбиоля «Чемпионат» со ссылкой на Movistar.

    • Из-за перебора карточек Альбиоль пропустит ближайший матч Примеры против «Гранады».
    • Альбиоль ранее играл за «Реал».
    • Команды 5-й раз подряд сыграли на «Эль Мадригале» вничью.

    Почеттино: «Не верю, что «Реал» против «ПСЖ» будет так же дисциплинирован, как «Ренн» и другие команды Лиги 1»

    Примера. «Реал» потерял очки в матче с «Вильярреалом»

    Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express)

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94025
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru