Альбиоль – о желтой карточке в игре с «Реалом»: «Если бы я правда ударил Винисиуса, он истекал бы кровью»

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал свою желтую карточку в матче 24-го тура Примеры против «Реала» (0:0). Он не считает, что нарушал правила на Винисиусе.

«Я не видел, как он приблизился, и если бы я ударил его, то он бы точно истекал кровью. Винисиус столкнулся с моим плечом. Если бы я ударил его локтем, ему бы точно пришлось покинуть поле», — приводит слова Альбиоля «Чемпионат» со ссылкой на Movistar.

Из-за перебора карточек Альбиоль пропустит ближайший матч Примеры против «Гранады».

Альбиоль ранее играл за «Реал».

Команды 5-й раз подряд сыграли на «Эль Мадригале» вничью.

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