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Италия. Серия B
Команды
Пиза
Рауль Альбиоль
Статистика
€ 700 тыс
Рауль Альбиоль - статистика
Пиза
4 сентября 1985 (41), Вильямарчанте
#39 | Защитник
190 см | 82 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пиза
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 1
23.05.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пиза
0 : 3
17.05.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кремонезе
3 : 0
10.05.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пиза
1 : 2
01.05.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
1 : 0
25.04.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Пиза
1 : 2
19.04.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 0
10.04.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Пиза
0 : 1
05.04.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Комо
5 : 0
22.03.2026
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пиза
3 : 1
15.03.2026
Кальяри
46' - 90'
54'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4 : 0
07.03.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Пиза
0 : 1
02.03.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1 : 0
23.02.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2026
Пиза
1' - 62'
61'
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза
0 : 2
27.12.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
21.12.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1 : 0
12.12.2025
Пиза
46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза
0 : 1
08.12.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Пиза
0 : 2
30.11.2025
Интер
1' - 80'
61'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
24.11.2025
Пиза
46' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Пиза
1 : 0
07.11.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
2 : 2
02.11.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
24.10.2025
Пиза
1' - 46'
Италия. Серия А, 7 тур
Пиза
0 : 0
18.10.2025
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
05.10.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 2
22.09.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе
Был в запасе
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