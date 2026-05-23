Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Примера 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Суперкубок УЕФА 2021 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Испании 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008