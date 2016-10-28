Альбиоль пропустит матч с «Ювентусом»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль вынужден будет пропустить матч 11-го тура итальянской Серии А против «Ювентуса». Испанский легионер не успел залечить травму, полученную им в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:2) в конце сентября, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.

Сроки возвращения его на поле перенесены на 1 ноября. В этот день «Наполи» сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем».

В текущем сезоне 31-летний Альбиоль сыграл в Серии А в шести матчах.