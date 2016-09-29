Альбиоль получил травму в матче с «Бенфикой»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль травмировался в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:2). Испанец покинул поле уже 11-й минуте, когда его заменил Никола Максимович.

Позже стало известно, что у Альбиоля диагностировано легкое растяжение мышцы бедра, из-за которого он не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии с «Аталантой».

Напомним, что только на прошлой неделе 31-летний защитник продлил контракт с «Наполи» до 2020 года.