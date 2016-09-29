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    Альбиоль получил травму в матче с «Бенфикой»

    Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль травмировался в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:2). Испанец покинул поле уже 11-й минуте, когда его заменил Никола Максимович.

    Позже стало известно, что у Альбиоля диагностировано легкое растяжение мышцы бедра, из-за которого он не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии с «Аталантой».

    Напомним, что только на прошлой неделе 31-летний защитник продлил контракт с «Наполи» до 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    29.09.2016 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 сентября 2016, 09:51

      Жаль, но травма лёгкая, а значит в следующем туе в ЛЧ уже сыграет. А Аталанту и без него одолеть смогут.

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